Comiso | Spettacolo

Concerto “Pax mundi” sabato a Comiso: la musica si fa messaggera di pace

Comiso – Sabato 13 settembre, alle 20, la chiesa di San Francesco d’Assisi a Comiso ospiterà “Pax mundi”, il concerto per la pace promosso dalla cooperativa Cinema Nuovo Italiano con la regia di Arturo Mingardi. L’evento, realizzato con il patrocinio del Libero consorzio comunale di Ragusa e del Comune di Comiso, vedrà protagonisti interpreti di rilievo della scena musicale nazionale: il soprano Maria Gabriella Ferroni, il tenore Giuseppe Veneziano – entrambi artisti del Teatro alla Scala di Milano – e l’organista Andrea Strada.

Il programma della serata offrirà un viaggio tra le più suggestive pagine del repertorio sacro e lirico, pensato per ispirare riflessione e dialogo in un momento storico in cui il valore della pace si fa quanto mai attuale. “Con ‘Pax mundi’ desideriamo lanciare, attraverso il linguaggio universale della musica, un invito alla riconciliazione e all’ascolto reciproco – sottolinea Arturo Mingardi – Abbiamo voluto riunire artisti di grande sensibilità, capaci di trasmettere emozioni autentiche e di coinvolgere il pubblico in un percorso di bellezza e consapevolezza”.

