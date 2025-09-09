Modica, edicola del centro espone cartello: “Non è benvenuto chi nega il genocidio a Gaza”

Modica, 9 Settembre 2025 – Ha destato curiosità e dibattito il cartello apparso questa mattina all’ingresso di una nota edicola di Corso Umberto a Modica. Il messaggio, scritto in più lingue, recita: “Chiunque supporta o non riconosce il genocidio in atto a Gaza, non è benvenuto nel mio locale. Palestina libera”. Dietro l’iniziativa c’è il titolare, Salvo Profetto, che ha spiegato le ragioni di questa scelta: “Ho sentito la necessità di condividere un messaggio come simbolo di protesta per quanto sta facendo Israele ai palestinesi e, allo stesso tempo, di vicinanza ad un popolo che non conosce pace da decenni. Non pensavo che qui a Modica avrebbe suscitato tanto interesse, invece ho ricevuto approvazioni da cittadini e turisti stranieri, ma anche recensioni negative da persone che non si sono volute identificare”. Il proprietario sottolinea come il gesto non riguardi soltanto la questione mediorientale, ma il rispetto del diritto internazionale: “È grave che a livello politico non si tenga conto delle denunce dell’ONU e delle relazioni della giurista Francesca Albanese, relatrice speciale per i territori palestinesi occupati, oltre alle decisioni della Corte penale internazionale”. Il cartello, collocato davanti a un’attività quotidianamente frequentata da cittadini e visitatori, ha inevitabilmente acceso i riflettori su un tema che va ben oltre i confini cittadini. Una riflessione che richiama alla necessità di regole condivise per garantire diritti umani, sicurezza e libertà in tutte le comunità del mondo. Resta da capire se questo gesto simbolico riuscirà a stimolare un dibattito più ampio anche a livello locale, spostando l’attenzione dei cittadini verso questioni globali spesso lontane dai temi della vita quotidiana.

