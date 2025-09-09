  • 9 Settembre 2025 -
Cronaca | Modica | News in primo piano | Ragusa | Vittoria

La Questura di Ragusa intensifica la prevenzione: 16 provvedimenti di sicurezza in un solo mese

Ragusa, 9 settembre 2025 — Nel corso del mese di agosto, la Questura di Ragusa ha messo in atto una serie di misure di prevenzione per contrastare la criminalità e rafforzare la sicurezza pubblica nel territorio. Il Questore ha applicato un totale di 16 provvedimenti nei confronti di individui considerati socialmente pericolosi, dimostrando una forte azione di controllo e prevenzione.

La maggior parte dei provvedimenti, nove per l’esattezza, sono stati avvisi orali. Questo strumento viene utilizzato dal Questore(foto) per invitare persone che, per il loro comportamento, sono ritenute dedite alla commissione di reati a mantenere una condotta conforme alla legge. È un monito formale, basato su elementi di fatto, che mira a prevenire ulteriori illeciti.

Gli altri sette provvedimenti sono stati fogli di via obbligatori. Questi sono stati applicati a persone considerate pericolose per la sicurezza pubblica che si trovavano in un comune diverso da quello di residenza o dimora abituale. Con questo atto, il Questore ha ordinato loro di lasciare il territorio del comune in cui si trovavano, con il divieto di farvi ritorno per quattro anni.

Tra i casi più significativi:

  • Due fogli di via a Ragusa per due individui che avevano rubato un ciclomotore a Marina di Ragusa.
  • Due fogli di via a Ispica per gli autori di un furto e di resistenza a pubblico ufficiale.
  • Due fogli di via a Scicli a carico di una persona denunciata per lesioni personali.
  • Un foglio di via a Vittoria per un individuo denunciato per spaccio di stupefacenti e porto abusivo di armi.
  • Un foglio di via a Modica per un giovane denunciato per tentata rapina.

Queste misure, frutto dell’analisi congiunta degli Uffici Territoriali delle Forze di Polizia e della Divisione Polizia Anticrimine della Questura, mirano a impedire che soggetti con precedenti si spostino in altri comuni per commettere nuovi reati. Rappresentano un’azione preventiva decisiva per mantenere l’ordine e la tranquillità nella provincia di Ragusa.

1 commento su “La Questura di Ragusa intensifica la prevenzione: 16 provvedimenti di sicurezza in un solo mese”

  1. Gino

    Ammazzaaaa, così si combatte l’illegalità. Regole durissime😂😂
    E poi il problema non è emettere, ma far rispettare le regole. A me risulta che non si riesce neanche a far rispettare un semplice divieto di sosta, o sbaglio? basta guardare corso San Giorgio. A Modica. Sarà colpa di Putin……..😂

    1

