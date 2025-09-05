  • 6 Settembre 2025 -
  
Politica | Ragusa

Ragusa. Per motivi di sicurezza, saranno abbattuti 9 alberi potenzialmente pericolosi sulla SP25

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa – “Alla luce di una relazione sulla stabilità dei pini ubicati lungo la sp25 Marina-Ragusa, è stato accertato che 9 dei 73 esemplari che costituiscono l’impianto della nostra zona industriale risultano potenzialmente pericolosi a causa di inclinazione, branche parzialmente spezzate, lesioni da torsione o crescita asimmetrica.
Considerata la loro posizione lungo il margine stradale, in prossimità dello svincolo per le Fasi 1 e 2 della zona industriale, nei prossimi giorni saremo costretti a procedere all’abbattimento di queste 9 alberature. Una decisione dolorosa ma richiesta, necessaria e urgente per via dell’avvicinarsi della stagione autunnale e quindi di condizioni atmosferiche che potrebbero generare pericolosi cedimenti sul ciglio stradale.
Il saldo sulle piantumazioni a Ragusa resta comunque ampiamente positivo, commenta l’Assessore Mario D’Asta: nel 2024 sono stati messi a dimora ben 425 alberi, anche grazie alla sensibilità associativa e all’attenzione di privati che hanno a cuore il territorio. Via Australia, via Alberto Sordi, piazza caduti di Nassiriya, Piazza Carmine e Piazza Cappuccini sono delle alcune delle aree interne alla città interessate. Sempre nello stesso anno sono invece stati 18 gli alberi abbattuti per motivi di sicurezza”.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione.

