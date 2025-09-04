Presentata la nuova stagione sportiva 2025-26. Svelati i calendari di Eccellenza di calcio a 11 e Serie C1 di Calcio a 5

Si accendono ufficialmente i riflettori sulla nuova stagione sportiva 2025/2026. La Sala Rossa della sede del Comitato Regionale Sicilia della FIGC – Lega Nazionale Dilettanti è stato il teatro ideale del primo importante evento della nuova stagione agonistica con la cerimonia di presentazione dei calendari dei campionati di Eccellenza di calcio a 11 e di Serie C1 ci calcio a cinque. Ma non solo, si è trattato anche di un momento di confronto e condivisione per tutto il movimento calcistico siciliano. A fare gli onori di casa – in una sala gremita di dirigenti di società e della stampa sportiva siciliana – il presidente del CR Sicilia Sandro Morgana. A condurre l’importante appuntamento Marco Gullà e Giulia Fazio.

“Abbiamo inaugurato la nuova stagione con una splendida cornice di pubblico, alla presenza degli organi di stampa e delle nostre società sportive – ha sottolineato il massimo dirigente regionale – in un clima di grande interesse e partecipazione. Nell’occasione sono stati svelati i calendari dei campionati di Eccellenza e Serie C1 di calcio a 5. Dopo una straordinaria stagione, nel corso della quale abbiamo lavorato bene e dimostrato che questo sistema vuole crescere e progredire, culminata con l’organizzazione del Torneo delle Regioni che ha visto tutto il nostro territorio protagonista, sono convinto che anche questa nuova stagione ci vedrà impegnati con la solita passione e dedizione: questa è la strada giusta. Ai protagonisti del nostro calcio – società, dirigenti, allenatori, giocatori – auspico sempre che prevalga il rispetto delle regole dentro e fuori il campo e l’educazione sportiva. A tutti rivolgo – ha poi concluso Morgana – gli auguri per una grande stagione, con l’auspicio che ognuno possa avere le soddisfazioni che merita e che spera”.

Alla presentazione delle giornate dei due gironi del campionato di Eccellenza, accanto al presidente Sandro Morgana, è intervenuto il presidente del Palermo Football Club Dario Mirri. Per gli accoppiamenti del campionato di Serie C1, con il massimo dirigente regionale, c’era anche il responsabile del Calcio a 5 Maximiliano Birchler.

Nel corso della cerimonia sono state anche premiate le società che non avevano ritirato le coppe in occasione della terza edizione della Festa del Calcio siciliano, per i campionati vinti la scorsa stagione. Nella prima parte dell’evento è stato anche consegnato il Premio Speciale “Orazio Siino” a Sergio D’Antoni, sindacalista e uomo politico italiano, che nella sua lunga attività annovera anche importanti impegni nel mondo dello sport, dopo essere stato presidente del CONI Sicilia e della Giunta Nazionale, oggi ricopre il ruolo di vicepresidente vicario del Coni Sicilia.

Sono inoltre intervenuti Santino Lo Presti, Presidente della Commissione LND Calcio Virtuale, Mario Tamà, vicepresidente vicario del Cr Sicilia, Dino Corbo, vicepresidente Cr Sicilia, il presidente del CRA Sicilia Michele Giordano, i consiglieri regionali e i delegati provinciali.

Il campionato di Eccellenza avrà inizio il 14 settembre 2025 e si concluderà il 26 aprile 2025.

Il campionato di Serie C1 di calcio a cinque avrà inizio il 13 settembre 2025 e si concluderà l’11 aprile 2026.

