  • 4 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 4 Settembre 2025 -
Cronaca

Due ventenni arrestati in flagranza dalla Polizia di Stato a Gela per furto aggravato.

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Gela, 04 Settembre 2025 – I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela hanno tratto in arresto due ventenni nella flagranza di reato di furto aggravato di materiale ferroso, asportato dall’interno di una proprietà privata. Gli agenti, intervenuti a seguito di chiamata pervenuta sulla linea di emergenza, hanno visionato il sistema di videosorveglianza dell’abitazione che aveva registrato la presenza dei due operai introdottisi con un mezzo all’interno della proprietà privata asportando una struttura di ferro. I poliziotti hanno riconosciuto i due soggetti mettendosi alla ricerca degli stessi, rintracciandoli poco dopo all’interno di un deposito di materiale ferroso con la refurtiva. I due arrestati, su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Gela, sono stati condotti agli arresti domiciliari. Il Tribunale di Gela ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Gela e dell’obbligo di presentazione presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza. La responsabilità degli arrestati, in virtù del principio di non colpevolezza, sarà accertata solo in seguito a sentenza definitiva.

575829
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube