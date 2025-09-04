Due ventenni arrestati in flagranza dalla Polizia di Stato a Gela per furto aggravato.

Gela, 04 Settembre 2025 – I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela hanno tratto in arresto due ventenni nella flagranza di reato di furto aggravato di materiale ferroso, asportato dall’interno di una proprietà privata. Gli agenti, intervenuti a seguito di chiamata pervenuta sulla linea di emergenza, hanno visionato il sistema di videosorveglianza dell’abitazione che aveva registrato la presenza dei due operai introdottisi con un mezzo all’interno della proprietà privata asportando una struttura di ferro. I poliziotti hanno riconosciuto i due soggetti mettendosi alla ricerca degli stessi, rintracciandoli poco dopo all’interno di un deposito di materiale ferroso con la refurtiva. I due arrestati, su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Gela, sono stati condotti agli arresti domiciliari. Il Tribunale di Gela ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Gela e dell’obbligo di presentazione presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza. La responsabilità degli arrestati, in virtù del principio di non colpevolezza, sarà accertata solo in seguito a sentenza definitiva.

