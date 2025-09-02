Un aiuto concreto alle famiglie: il Comune di Modica ottiene 300.000 euro per l’autismo

MODICA, 02 Settembre 2025 – Il Comune di Modica si conferma in prima linea nel supporto alle persone con disturbo dello spettro autistico, aggiudicandosi un importante finanziamento regionale di 300.000 euro. I fondi, ottenuti tramite un avviso pubblico del Decreto Interministeriale del 29 luglio 2022, serviranno a finanziare i progetti “OPEN” e “Inside-AUT”, pensati per offrire un sostegno mirato a bambini e giovani fino ai 21 anni.

L’iniziativa è il frutto di un lavoro che ha visto la collaborazione tra l’attuale assessora alle Politiche sociali, Concetta Spadaro, e la sua predecessora, Chiara Facello, che aveva avviato l’iter progettuale. I programmi prevedono un percorso integrato e personalizzato, volto a migliorare la qualità della vita dei ragazzi e delle loro famiglie.

Le famiglie interessate a partecipare possono trovare tutte le informazioni necessarie e scaricare il modulo di domanda sul sito web del Comune di Modica. L’assessora Spadaro ha inoltre anticipato che sarà possibile inviare la documentazione non solo attraverso il sito, ma anche tramite e-mail o di persona, con dettagli che verranno forniti a breve.

La scadenza per presentare la domanda di adesione è fissata per il 15 settembre.

