MODICA, 02 Settembre 2025 – Il Comune di Modica si conferma in prima linea nel supporto alle persone con disturbo dello spettro autistico, aggiudicandosi un importante finanziamento regionale di 300.000 euro. I fondi, ottenuti tramite un avviso pubblico del Decreto Interministeriale del 29 luglio 2022, serviranno a finanziare i progetti “OPEN” e “Inside-AUT”, pensati per offrire un sostegno mirato a bambini e giovani fino ai 21 anni.
L’iniziativa è il frutto di un lavoro che ha visto la collaborazione tra l’attuale assessora alle Politiche sociali, Concetta Spadaro, e la sua predecessora, Chiara Facello, che aveva avviato l’iter progettuale. I programmi prevedono un percorso integrato e personalizzato, volto a migliorare la qualità della vita dei ragazzi e delle loro famiglie.
Le famiglie interessate a partecipare possono trovare tutte le informazioni necessarie e scaricare il modulo di domanda sul sito web del Comune di Modica. L’assessora Spadaro ha inoltre anticipato che sarà possibile inviare la documentazione non solo attraverso il sito, ma anche tramite e-mail o di persona, con dettagli che verranno forniti a breve.
La scadenza per presentare la domanda di adesione è fissata per il 15 settembre.
6 commenti su “Un aiuto concreto alle famiglie: il Comune di Modica ottiene 300.000 euro per l’autismo”
Perché così poco tempo per presentare la domanda ????????????
Neanche il tempo di saperlo tutti gli interessati che il termine è già scaduto!
Comunque queste sono iniziative da lodare , l’impegno degli assessori per intercettare questi fondi , famiglie che vivono la problematica dell’autismo, almeno sentono la vicinanza delle istituzioni, bene grazie.
Amo Modica si pisanti!
Scrivi sempre e scrivi cose scontate e inutili. ceccatillu nu travagghiu, allentacani!
Tutti gli utenti che si informano su questa pagina leggono persistentemente i tuoi inutili commenti ed il 95% degli utenti ti odia!
Si Simon
Non sono intossicato come te .
Non grido continuamente governo ladro per ottenere un”‘applauso.
Lo so oggi i bambini vengono lodati dalla culla a 40 anni minimo .
Quindi si domandano ??? Come è possibile che ci sono persone meglio di me ???
Questa autoconvinzione di essere i migliori porta a denigrare gli altri per farli abbassare di livello ,e di conseguenza vedere inalzato il suo di livello .
Simon cresci su coraggio .
Se crescere significa diventare come te forse è bene rifletterci un po’ su
Amo Modica mi sembra di capire che sei pure piuttosto gradasso se vuoi te lo scrivo in siciliano “malu cummintu”. Fossi in te mi vergognerei di essere come sei!
Oltre gli insulti il niente come sempre .
Inutile sprecare tempo con voi non se ne ottiene niente