Conad Scherma Modica: riparte la nuova stagione agonistica e il 42° corso scolastico gratuito

Modica – La Conad Scherma Modica è pronta a vivere una nuova stagione sportiva che si preannuncia come sempre impegnativa ed entusiasmante, all’insegna della crescita, della passione e dell’inclusione. Dopo le vacanze estive, le pedane del PalaRizza di contrada Mauto tornano ad animarsi con il ritorno agli allenamenti per tutti i nostri atleti. Dal 1 settembre hanno cominciato i più grandi, della categoria master e delle categorie agonistiche under20 e under17. La preparazione fisica anche per questa nuova stagione sarà guidata dal Prof. Salvatore Di Natale e dal Prof. Federico Giallongo, che accompagneranno i ragazzi in un percorso graduale: in questa prima fase, come da tradizione, l’attenzione sarà rivolta massivamente al ricondizionamento fisico-atletico, per poi inserire progressivamente la parte tecnico-schermistica. Dalla prossima settimana toccherà anche agli agonisti under14 tornare a sudare in pedana; seguiti a ruota dal 15 settembre dai non agonisti, a partire dai più piccoli under10, pronti a intraprendere il loro cammino nella disciplina che continua a regalare emozioni e successi all’Italia e alla nostra città.

Grande attesa anche per il 42º Corso Scolastico Gratuito, che quest’anno con il claim “Sfodera il talento” e con testimonial d’eccezione i due finalisti del Campionato Italiano under14 Sofia Spadaro e Giuseppe Di Stefano, ci si rivolge alle bambine e ai bambini dai 7 ai 10 anni delle scuole elementari di Modica: un appuntamento ormai storico, che prenderà il via dal 22 settembre e permetterà per oltre due mesi a tanti giovanissimi di avvicinarsi, in maniera totalmente gratuita, a uno sport che ha donato alla provincia di Ragusa la sua prima, indimenticabile, medaglia d’oro olimpica. Anche quest’anno previste attività promozionali dedicate al settore paralimpico, master e bambini di 5/6 con il corso “Pulcini” a loro dedicato. Sarà possibile provare gratuitamente la scherma in un contesto inclusivo, stimolante e aperto a tutti. Un’opportunità per conoscere uno sport capace di unire disciplina, divertimento e valori educativi.

Salva