  • 4 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 4 Settembre 2025 -
Modica | Sport

Conad Scherma Modica: riparte la nuova stagione agonistica e il 42° corso scolastico gratuito

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica – La Conad Scherma Modica è pronta a vivere una nuova stagione sportiva che si preannuncia come sempre impegnativa ed entusiasmante, all’insegna della crescita, della passione e dell’inclusione. Dopo le vacanze estive, le pedane del PalaRizza di contrada Mauto tornano ad animarsi con il ritorno agli allenamenti per tutti i nostri atleti. Dal 1 settembre hanno cominciato i più grandi, della categoria master e delle categorie agonistiche under20 e under17. La preparazione fisica anche per questa nuova stagione sarà guidata dal Prof. Salvatore Di Natale e dal Prof. Federico Giallongo, che accompagneranno i ragazzi in un percorso graduale: in questa prima fase, come da tradizione, l’attenzione sarà rivolta massivamente al ricondizionamento fisico-atletico, per poi inserire progressivamente la parte tecnico-schermistica. Dalla prossima settimana toccherà anche agli agonisti under14 tornare a sudare in pedana; seguiti a ruota dal 15 settembre dai non agonisti, a partire dai più piccoli under10, pronti a intraprendere il loro cammino nella disciplina che continua a regalare emozioni e successi all’Italia e alla nostra città.
Grande attesa anche per il 42º Corso Scolastico Gratuito, che quest’anno con il claim “Sfodera il talento” e con testimonial d’eccezione i due finalisti del Campionato Italiano under14 Sofia Spadaro e Giuseppe Di Stefano, ci si rivolge alle bambine e ai bambini dai 7 ai 10 anni delle scuole elementari di Modica: un appuntamento ormai storico, che prenderà il via dal 22 settembre e permetterà per oltre due mesi a tanti giovanissimi di avvicinarsi, in maniera totalmente gratuita, a uno sport che ha donato alla provincia di Ragusa la sua prima, indimenticabile, medaglia d’oro olimpica. Anche quest’anno previste attività promozionali dedicate al settore paralimpico, master e bambini di 5/6 con il corso “Pulcini” a loro dedicato. Sarà possibile provare gratuitamente la scherma in un contesto inclusivo, stimolante e aperto a tutti. Un’opportunità per conoscere uno sport capace di unire disciplina, divertimento e valori educativi.

575680
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube