Modica | Politica

A Modica nasce il gruppo consiliare Radici Iblee, Franzò capogruppo, Covato vice

Modica, 30 agosto 2025 – Il Consiglio Comunale di Modica registra un nuovo gruppo consiliare denominato “Radici Iblee”, formato da  Miriam Franzò, nominata capogruppo, e da  Giammarco Covato, che ricoprirà il ruolo di vice capogruppo.

Miriam Franzò, in qualità di capogruppo, rappresenterà il gruppo nelle relazioni con gli organi consiliari e nella Conferenza dei Capigruppo, oltre a curare i rapporti istituzionali e a coordinare le attività politiche e amministrative del gruppo. Al suo fianco, Giammarco Covato svolgerà un ruolo di supporto, affiancandola nelle funzioni di rappresentanza e organizzazione, e subentrando in sua assenza o impedimento.

Il progetto “Radici Iblee”, promosso e sostenuto con lungimiranza e approfondita conoscenza del territorio dall’onorevole Ignazio Abbate, è stato avviato lo scorso marzo su scala provinciale con l’intento di costruire un percorso condiviso per il futuro amministrativo dell’area iblea.

Il gruppo consiliare di Modica è il primo in provincia di Ragusa ad adottare ufficialmente il nome del progetto politico “Radici Iblee” e si propone di essere un punto di riferimento per la cittadinanza, con l’impegno a rappresentarne le istanze e a contribuire concretamente alla crescita del territorio. Le priorità del gruppo si concentrano sul potenziamento delle infrastrutture urbane, attraverso la manutenzione delle vie cittadine e l’ottimizzazione della pubblica illuminazione; sulla salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale; sulla promozione di iniziative volte a incentivare il turismo e la vita culturale locale; sul miglioramento dei servizi sociali a sostegno di famiglie e persone in difficoltà; e sul rafforzamento del sistema educativo, con particolare attenzione alla formazione dei più giovani.

Franzò e Covato si dichiarano entusiasti della nascita del gruppo “Radici Iblee” e determinati a portare avanti con dedizione il percorso tracciato dall’onorevole Abbate. “Saremo vigili e propositivi rispetto a tutte le esigenze dei cittadini e della nostra città, sempre animati da uno spirito costruttivo”, assicurano i due consiglieri.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

2 commenti su “A Modica nasce il gruppo consiliare Radici Iblee, Franzò capogruppo, Covato vice”

  1. fil

    Sono un cittadino qualunque e come tale ragiono come uno qualunque.
    Il progetto che si è prefissato il nascituro gruppo politico credo che avrà un buon successo in quanto si ispira alle idee dell’ex sindaco che con tutte le sue pecche – e chi non è esente – è stato l’unico a non essere “un aristocratico” ma come faceva e faceva – testuali parole della povera gente – anche facendo debiti andava incontro alle esigenze di tutti.
    Non sono mai stato un politico nemmeno simpatizzante ma ritengo che il sindaco come un buon padre di famiglia deve provvedere – anche andando incontro ad operazioni sbagliate agli occhi dei meno – a tutti senza distinzione di sorta.
    Auguro quindi un buon inizio e un buon proseguimento.

  2. Attilio

    Vergogna le solite manovre meschine di Abbate, ed i soldatini che si prestano senza obbiettare. Si sta organizzando in vista del rimpasto. VERGOGNA. TORNIAMo a votare non vogliamo più questa gente.

