Scontro sul lungomare di Marina di Ragusa: due donne e un ciclista feriti

Marina di Ragusa (RG) – Mattinata di apprensione sul lungomare Andrea Doria, dove un incidente ha coinvolto un ciclista e due donne. L’episodio è avvenuto nell’ultimo tratto della passeggiata, nei pressi della “Baia del Sole”, quando il ciclista ha investito le due pedone che stavano attraversando la pista ciclabile.

Le due donne, di circa 65 e 75 anni, sono rovinosamente cadute a terra a seguito dell’impatto. Anche il ciclista è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le ambulanze del 118, che hanno soccorso i feriti. Le due donne e il ciclista sono stati trasportati in ospedale per le necessarie cure. Le loro condizioni non sono note al momento, ma non sembrerebbero essere in pericolo di vita.

Per i rilievi e per accertare l’esatta dinamica dell’incidente, sono giunti anche i Carabinieri. Spetterà a loro il compito di stabilire le responsabilità e ricostruire l’accaduto. L’incidente ha attirato un folto gruppo di curiosi, che si è radunato in zona.

Salva