  • 30 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 30 Agosto 2025 -
Cronaca | News in primo piano

Scontro sul lungomare di Marina di Ragusa: due donne e un ciclista feriti

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Marina di Ragusa (RG) – Mattinata di apprensione sul lungomare Andrea Doria, dove un incidente ha coinvolto un ciclista e due donne. L’episodio è avvenuto nell’ultimo tratto della passeggiata, nei pressi della “Baia del Sole”, quando il ciclista ha investito le due pedone che stavano attraversando la pista ciclabile.

Le due donne, di circa 65 e 75 anni, sono rovinosamente cadute a terra a seguito dell’impatto. Anche il ciclista è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le ambulanze del 118, che hanno soccorso i feriti. Le due donne e il ciclista sono stati trasportati in ospedale per le necessarie cure. Le loro condizioni non sono note al momento, ma non sembrerebbero essere in pericolo di vita.

Per i rilievi e per accertare l’esatta dinamica dell’incidente, sono giunti anche i Carabinieri. Spetterà a loro il compito di stabilire le responsabilità e ricostruire l’accaduto. L’incidente ha attirato un folto gruppo di curiosi, che si è radunato in zona.

575466
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube