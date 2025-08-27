Monterosso Almo si prepara a celebrare San Giovanni Battista, patrono e protettore del paese

Monterosso Almo – Al via da domani i solenni festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, patrono e protettore del borgo Monterosso . La comunità si prepara a vivere giornate intense di fede con un ricco programma di appuntamenti religiosi e civili che culmineranno domenica 7 settembre con la celebrazione esterna.

L’ingresso della festa è fissato per domani, giovedì 28 agosto: alle ore 19 il suono festoso delle campane di tutte le chiese e lo sparo di 21 colpi a cannone daranno ufficialmente il via alle celebrazioni. A seguire, alle 20, la messa presieduta dal parroco don Innocenzo Mascali. Dal 29 agosto al 6 settembre si terrà il solenne novenario, con la recita del Rosario e della coroncina alle 19.30 e la celebrazione eucaristica alle 20. Venerdì 29 agosto, giorno della solennità del martirio di San Giovanni Battista, la giornata sarà scandita da due messe: alle 8.30 e alle 20, quest’ultima presieduta da don Pietro Floridia. Alle 21, per le vie del borgo, andrà in scena la rappresentazione “Sulle Orme del Battista”, a cura dell’Azione cattolica locale. Sabato 30 agosto sarà invece dedicato agli ammalati. Durante la celebrazione eucaristica, presieduta da don Gaetano Noto, sarà amministrato il sacramento dell’unzione degli infermi. La giornata si concluderà con un momento musicale: alle 21.30 in piazza San Giovanni è previsto il concerto lirico-sinfonico del corpo bandistico “Vincenzo Bellini”, diretto dal maestro Umberto Terranova, promosso dall’amministrazione comunale.

Salva