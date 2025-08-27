  • 27 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 27 Agosto 2025 -
Attualità | Monterosso Almo

Monterosso Almo si prepara a celebrare San Giovanni Battista, patrono e protettore del paese

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Monterosso Almo – Al via da domani i solenni festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, patrono e protettore del borgo Monterosso . La comunità si prepara a vivere giornate intense di fede con un ricco programma di appuntamenti religiosi e civili che culmineranno domenica 7 settembre con la celebrazione esterna.
L’ingresso della festa è fissato per domani, giovedì 28 agosto: alle ore 19 il suono festoso delle campane di tutte le chiese e lo sparo di 21 colpi a cannone daranno ufficialmente il via alle celebrazioni. A seguire, alle 20, la messa presieduta dal parroco don Innocenzo Mascali. Dal 29 agosto al 6 settembre si terrà il solenne novenario, con la recita del Rosario e della coroncina alle 19.30 e la celebrazione eucaristica alle 20. Venerdì 29 agosto, giorno della solennità del martirio di San Giovanni Battista, la giornata sarà scandita da due messe: alle 8.30 e alle 20, quest’ultima presieduta da don Pietro Floridia. Alle 21, per le vie del borgo, andrà in scena la rappresentazione “Sulle Orme del Battista”, a cura dell’Azione cattolica locale. Sabato 30 agosto sarà invece dedicato agli ammalati. Durante la celebrazione eucaristica, presieduta da don Gaetano Noto, sarà amministrato il sacramento dell’unzione degli infermi. La giornata si concluderà con un momento musicale: alle 21.30 in piazza San Giovanni è previsto il concerto lirico-sinfonico del corpo bandistico “Vincenzo Bellini”, diretto dal maestro Umberto Terranova, promosso dall’amministrazione comunale.

575177
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube