L’ASP di Ragusa cerca professionisti in vari settori

Ragusa, 27 Agosto 2025 – L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Ragusa ha indetto una serie di selezioni pubbliche per titoli, finalizzate a conferire incarichi di collaborazione professionale. L’iniziativa, resa nota dall’onorevole Ignazio Abbate, rientra nel più ampio Programma Nazionale Equità della Salute (PNES) 2021-2027, un progetto europeo e nazionale che mira a contrastare la povertà sanitaria.

Il programma, con un budget totale di 625 milioni di euro, di cui 6,7 milioni destinati all’ASP di Ragusa, ha l’obiettivo di potenziare i servizi sanitari e socio-sanitari per le persone più vulnerabili, rendendoli più accessibili ed equi. Gli interventi si concentrano su quattro aree principali:

Salute mentale

Copertura degli screening oncologici

Salute di genere

Contrasto alla povertà sanitaria

Il parlamentare Abbate si è detto estremamente soddisfatto di questa opportunità che “rappresenta un investimento senza precedenti per il nostro territorio”, sottolineando come l’iniziativa non solo rafforzi il sistema sanitario locale, ma offra anche concrete opportunità di lavoro a molti professionisti.

Le figure professionali ricercate sono diverse e includono:

Assistenti sociali

Educatori socio-sanitari

Tecnici di riabilitazione psichiatrica

Psicologi

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 2 settembre. Per tutti i dettagli e per consultare l’elenco completo delle figure ricercate, è possibile visitare il sito web dell’ASP di Ragusa al link https://www.asp.rg.it/pnes.

