  • 27 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 27 Agosto 2025 -
Politica regionale | Ragusa

L’ASP di Ragusa cerca professionisti in vari settori

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 27 Agosto 2025  – L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Ragusa ha indetto una serie di selezioni pubbliche per titoli, finalizzate a conferire incarichi di collaborazione professionale. L’iniziativa, resa nota dall’onorevole Ignazio Abbate, rientra nel più ampio Programma Nazionale Equità della Salute (PNES) 2021-2027, un progetto europeo e nazionale che mira a contrastare la povertà sanitaria.

Il programma, con un budget totale di 625 milioni di euro, di cui 6,7 milioni destinati all’ASP di Ragusa, ha l’obiettivo di potenziare i servizi sanitari e socio-sanitari per le persone più vulnerabili, rendendoli più accessibili ed equi. Gli interventi si concentrano su quattro aree principali:

  • Salute mentale
  • Copertura degli screening oncologici
  • Salute di genere
  • Contrasto alla povertà sanitaria

Il parlamentare Abbate si è detto estremamente soddisfatto di questa opportunità che “rappresenta un investimento senza precedenti per il nostro territorio”, sottolineando come l’iniziativa non solo rafforzi il sistema sanitario locale, ma offra anche concrete opportunità di lavoro a molti professionisti.

Le figure professionali ricercate sono diverse e includono:

  • Assistenti sociali
  • Educatori socio-sanitari
  • Tecnici di riabilitazione psichiatrica
  • Psicologi

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 2 settembre. Per tutti i dettagli e per consultare l’elenco completo delle figure ricercate, è possibile visitare il sito web dell’ASP di Ragusa al link https://www.asp.rg.it/pnes.

575210
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube