Cronaca | News in primo piano | Scicli

Ferimento a Scicli: sempre più probabile l’ipotesi di un incidente di caccia/bracconaggio

Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 27 Agosto 2025 – Per la vicenda del ferimento del pastore di 45 anni in Contrada Fondo Oliva a Scicli proseguono le indagini dei carabinieri e sarebbe sempre più accreditata l’ipotesi dell’incidente di caccia o, meglio, di bracconaggio dato che la stagione venatoria è ancora chiusa. Diversi, invece, i punti interrogativi aperti. Si indagherebbe in ambito familiare anche se ancora non vi sono conferme ufficiali in merito, ma presto potrebbero esserci delle novità. Ci sono molti punti da definire. Gli operatori del 118, che  sarebbero stati chiamati dalla madre del 45enne, hanno avuto enormi difficoltà prima ad individuare il luogo e poi a raggiungerlo, tanto che i soccorritori, che poi hanno avvisato i carabinieri, sono stati accompagnati a bordo di un fuori strada da una persona, probabilmente un familiare. Il pastore ha perso moltissimo sangue, ma all’arrivo dei sanitari pare fosse ancora cosciente e sarebbe stato lui a riferire di essere stato vittima di un incidente di caccia. Insomma piccoli elementi che si aggiungono a questa vicenda ancora tinta di giallo. L’uomo sarebbe stato ferito dal fratello minore accidentalmente, come lo stesso avrebbe dichiarato ai militari dell’Arma. La vittima è ricoverata in gravi condizioni all’Ospedale di Modica in attesa di un trasferimento per essere sottoposto ad un difficile intervento chirurgico.

© Riproduzione riservata

