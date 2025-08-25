  • 25 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 25 Agosto 2025 -
Ragusa | Sport

Sport e Inclusione: un connubio vincente a Marina di Ragusa

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Marina di Ragusa – Il successo del primo torneo 3×3 di basket in carrozzina a Marina di Ragusa, tenutosi in Piazza Malta, segna un passo significativo per lo sport e l’inclusione sociale. L’entusiasmo del numeroso pubblico che ha affollato Piazza Malta ha contribuito a creare un’atmosfera indimenticabile. L’evento ha dimostrato come lo sport possa essere un potente strumento di aggregazione, superando ogni barriera e unendo atleti e comunità in un’esperienza unica.

Questo evento non sarebbe stato possibile senza il generoso supporto delle amministrazioni e di numerosi partner. Desideriamo ringraziare il Sindaco e gli assessori Simone Di Grandi (sport), Andrea Distefano (contrade) e Catia Pasta (pubblica istruzione) per la loro sensibilità e il prezioso supporto.

Un ringraziamento speciale va a coloro che, con il loro supporto concreto, hanno reso possibile la realizzazione dell’evento. Desideriamo ringraziare la ditta Andrea Amato di Chiaramonte Gulfi per il fondamentale supporto operativo e Montealmo Impianti di Antonio di Benedetto per aver garantito la perfetta riuscita dell’evento con l’illuminazione supplementare della piazza. Un grazie di cuore anche all’Hotel Baia del Sole per il prezioso sostegno che ci ha offerto. Un ringraziamento particolare va anche alla Cooperativa Abiomed, per aver collaborato attivamente e con grande professionalità alla realizzazione dell’evento. Infine, un ringraziamento doveroso ad Azzurra OdV ETS, per aver garantito la sicurezza di tutti i partecipanti con la presenza di un’ambulanza attrezzata e due operatori qualificati.

Ma i veri protagonisti di questa giornata sono stati gli atleti. Un ringraziamento particolare va ai giocatori della Virtus Ragusa, che sedendosi in carrozzina si sono confrontati con i nostri atleti di Crazy Wheels Ragusa e del CUS Catania. Questo splendido incontro non è stato solo un evento sportivo, ma l’occasione per abbattere ogni barriera, utilizzando il basket come un vero e proprio linguaggio di unione tra persone con disabilità e persone normodotate. Un gesto che ha dimostrato una capacità inclusiva che ben pochi hanno.

Il successo di questa prima edizione ci spinge a guardare al futuro con ottimismo. Ci ripromettiamo di riorganizzare un evento simile ogni anno, con l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre maggiore di squadre, sia a livello regionale che nazionale, per fare del basket in carrozzina un appuntamento fisso per la nostra comunità.

575066
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube