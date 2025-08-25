  • 25 Agosto 2025 -
  25 Agosto 2025
Cronaca | News in primo piano | Ragusa

Bimbo maltese si allontana sulla spiaggia, ritrovato dalla Polizia sul lungomare di Marina di Ragusa

Tempo di lettura: 2 minuti

Marina di Ragusa, 25 Agosto 2025 – Momenti di forte apprensione si sono vissuti nei giorni scorsi sul lungomare di Marina di Ragusa, dove un bambino maltese di soli 4 anni si è allontanato dai genitori, disperdendosi tra la folla. La prontezza d’intervento di una pattuglia della Questura ha permesso di ricongiungere il piccolo con i familiari in meno di mezz’ora.

L’episodio ha avuto inizio nella prima serata, quando il bimbo, approfittando di un attimo di distrazione dei genitori, si è perso tra le numerose persone che affollavano il lungomare. Le urla disperate della madre, in un comprensibile stato di angoscia, hanno attirato l’attenzione di una pattuglia appiedata della Questura, in servizio di vigilanza e sicurezza nell’area.

Gli agenti si sono immediatamente avvicinati alla donna, acquisendo una fotografia del bambino e le informazioni utili per identificarlo, inclusi i dettagli sull’abbigliamento che indossava. Senza perdere tempo, la pattuglia si è lanciata in una capillare attività di ricerca tra la moltitudine di persone, chiedendo informazioni ai passanti.

Dopo circa mezz’ora, le preziose indicazioni fornite da alcuni cittadini hanno condotto gli agenti al ritrovamento del bambino. Il piccolo è stato rintracciato, in lacrime, seduto nei pressi di una pizzeria, dove, esprimendosi in inglese, chiedeva notizie dei suoi genitori. Poco dopo, il ricongiungimento con i familiari ha messo fine all’incubo.

I genitori, turisti provenienti da Malta in vacanza a Marina di Ragusa, hanno voluto esprimere la loro profonda gratitudine agli agenti della Questura, inviando una nota di ringraziamento. Hanno elogiato la massima efficienza e la dedizione dimostrate nell’attività di ricerca e ritrovamento del loro bambino.


© Riproduzione riservata



