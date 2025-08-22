  • 22 Agosto 2025 -
  • 22 Agosto 2025 -
Attualità

Truffa via email: finti rimborsi da 500 euro a nome dell’Agenzia delle Entrate

Tempo di lettura: 2 minuti

Negli ultimi giorni sta circolando una nuova truffa via email che sfrutta nome e logo dell’Agenzia delle Entrate per rubare dati personali e bancari agli utenti. Il messaggio, che sembra ufficiale, annuncia un presunto rimborso fiscale di 500 euro e invita a cliccare su un link per “procedere con la richiesta di rimborso”. In realtà, si tratta di un sito truffaldino creato per carpire le credenziali di accesso all’home banking. L’Agenzia delle Entrate ricorda che non invia mai email di questo tipo e che eventuali rimborsi vengono comunicati solo tramite i canali ufficiali. Attenzione: non cliccate sui link, non inserite dati sensibili e, in caso di dubbi, collegatevi sempre al sito ufficiale digitando l’indirizzo manualmente.

© Riproduzione riservata

