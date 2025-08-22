Avimecc Volley Modica: eletto ieri sera il nuovo Consiglio di Amministrazione

Modica – La società Avimecc Volley Modica comunica, che ieri sera al termine dell’assemblea dei soci è stato eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il presidente del nuovo CDA è Vanni Iacono, Taddeo Grillo il vicepresidente, mentre Luca Leocata è il Direttore Generale.

Con questa nuova guida, la società biancoazzurra conferma la volontà di proseguire il proprio percorso di crescita sportiva e organizzativa, consolidando il progetto che negli ultimi anni ha portato il sodalizio modicano ai vertici regionali e nazionali del volley.

Nei prossimi giorni verrà presentato ufficialmente il nuovo organigramma societario, con tutti i ruoli e le figure che affiancheranno la dirigenza nel lavoro quotidiano dentro e fuori dal campo

