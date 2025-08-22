Struttura ricettiva ragusana sospesa su booking, Hassen: “Intanto il sindaco minimizza la vicenda. Inconcepibile”

Ragusa – “La notizia di un albergatore ragusano che ha chiesto a una turista israeliana di prendere posizione sul genocidio in atto a Gaza ci trova quanto mai d’accordo e assolutamente solidali. Adesso più che mai dopo la notizia che il portale booking ha sospeso la struttura ricettiva in questione. Da parte nostra invece ringraziamo l’albergatore in questione per il coraggio e per la dignità, perché in questi tempi di grande confusione è diventato facile essere accusato di antisemitismo”. Lo dice la rappresentante cittadina del M5S di Ragusa Najla Hassen dopo l’ormai famosa vicenda che è balzata anche agli onori delle cronache nazionali. “Ragusa, checché se ne dica, è una città accogliente, ed è anche una città umana e che ripudia la guerra – prosegue Hassen -, e c’è da dire che molti cittadini stanno avendo il coraggio di prendere posizioni ben precise. Quello stesso coraggio che avrebbe dovuto avere, ma non ha avuto, l’Amministrazione comunale. Se per il sindaco Peppe Cassì il comportamento del nostro concittadino non rappresenta la città e il suo spirito, allora non lo rappresentano nemmeno le sue idee, di destra forzista. Questo se lo deve tenere ben a mente. L’azione dell’albergatore non ha nulla a che vedere con l’antisemitismo, è piuttosto una presa di posizione contro la disumanizzazione dei Palestinesi e contro il loro sterminio. Il sindaco non parli a nome della città, ma a nome suo, evitando mosse strategiche per cavalcare la mediaticità del caso. Ma d’altra parte ogni occasione è buona per apparire. Ci sono semplici ma significativi gesti che ognuno di noi, nel suo piccolo, può fare. Ognuno di noi ha il diritto e il dovere di informarsi, anche per boicottare le multinazionali che alimentano la guerra. È un invito che facciamo perché abbiamo una responsabilità morale per la storia della nostra nazione che ha una costituzione che ripudia la guerra. Booking, come detto, ha sospeso l’albergo ragusano; la nostra risposta dovrebbe invece essere quella di essere noi a sospendere piattaforme come booking e airb&b per le 760 camere d’hotel e appartamenti per le vacanze negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, tra cui Gerusalemme Est”.

