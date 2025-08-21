Modica Gospel Academy in concerto per la patrona di Scoglitti

SCOGLITTI, 21 Agosto 2025 – In occasione dei solenni festeggiamenti in onore dell’Assunta di Cammarana, la comunità di Scoglitti si prepara a una serata di musica e spiritualità. Giovedì 21 agosto, alle ore 22:30, la Piazza Cavour ospiterà il concerto del Modica Gospel Academy (MGA).
L’ensemble, guidato dal maestro Giorgio Rizza, porterà sul palco un repertorio coinvolgente che spazia dai brani tradizionali del gospel alle rivisitazioni moderne. L’evento segna un momento storico per il coro, che si esibirà per la prima volta accompagnato da una band dal vivo, promettendo un’esperienza sonora ancora più ricca ed emozionante per il pubblico.
Il concerto, a ingresso libero, è un appuntamento imperdibile all’interno del programma di festeggiamenti che animano la frazione balneare di Vittoria.