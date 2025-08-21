Vito Bonanno: da Alcamo a segretario generale del Libero Consorzio di Ragusa

RAGUSA. 21 Agosto 2025- Vito Bonanno, attuale Segretario generale del Comune di Alcamo, è stato nominato nuovo Segretario del Libero Consorzio comunale di Ragusa. La nomina è stata formalizzata dalla presidente Maria Rita Schembari. Bonanno inizierà il suo servizio a partire da lunedì 25 agosto, lasciando così l’incarico che ha ricoperto negli ultimi anni presso il Comune di Alcamo.

Ex sindaco di Gibellina per dieci anni, Bonanno ha intrapreso la carriera di Segretario comunale 14 anni fa, scalando le posizioni professionali. Ha iniziato in un piccolo comune come Salaparuta per poi raggiungere la segreteria di un ente provinciale.

Nel 2021, dopo aver completato i corsi intermedi Spes e Sefa, ha ottenuto l’abilitazione per la fascia A. Oltre ai suoi ruoli istituzionali, lo scorso inverno Bonanno ha partecipato a un progetto di formazione civica per gli studenti del Liceo Scientifico di Castelvetrano, con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza e la partecipazione attiva alla democrazia. Attualmente ricopre anche il ruolo di consulente giuridico per la Fondazione “Agrigento 2025”. Non è stato, dunque, riconfermato Giampiero Bella nel ruolo specifico.

Salva