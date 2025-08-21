  • 21 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 21 Agosto 2025 -
News in primo piano | Politica | Ragusa

Vito Bonanno: da Alcamo a segretario generale del Libero Consorzio di Ragusa

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA. 21 Agosto 2025- Vito Bonanno, attuale Segretario generale del Comune di Alcamo, è stato nominato nuovo Segretario del Libero Consorzio comunale di Ragusa. La nomina è stata formalizzata dalla presidente Maria Rita Schembari. Bonanno inizierà il suo servizio a partire da lunedì 25 agosto, lasciando così l’incarico che ha ricoperto negli ultimi anni presso il Comune di Alcamo.
Ex sindaco di Gibellina per dieci anni, Bonanno ha intrapreso la carriera di Segretario comunale 14 anni fa, scalando le posizioni professionali. Ha iniziato in un piccolo comune come Salaparuta per poi raggiungere la segreteria di un ente provinciale.
Nel 2021, dopo aver completato i corsi intermedi Spes e Sefa, ha ottenuto l’abilitazione per la fascia A. Oltre ai suoi ruoli istituzionali, lo scorso inverno Bonanno ha partecipato a un progetto di formazione civica per gli studenti del Liceo Scientifico di Castelvetrano, con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza e la partecipazione attiva alla democrazia. Attualmente ricopre anche il ruolo di consulente giuridico per la Fondazione “Agrigento 2025”. Non è stato, dunque, riconfermato Giampiero Bella nel ruolo specifico.

574851
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube