Attualità

Caso Visodent. Codacons ottiene nuovi rimborsi per i pazienti senza cure

Tempo di lettura: 2 minuti

Ancora buone notizie per i pazienti che, per il pagamento delle cure odontoiatriche non più ricevute dai centri Visodent, avevano contratto un finanziamento e si erano trovati a dover pagare regolarmente le rate senza ottenere le prestazioni dovute.

Sella Personal Credit ha infatti accolto i reclami formulati dal Codacons, comunicando l’estinzione dei finanziamenti e il rimborso delle rate pagate in favore di quei pazienti che non hanno ricevuto gran parte delle cure acquistate presso i centri Visodent, improvvisamente chiusi nei mesi scorsi.

Grazie agli elementi forniti dal Codacons, la banca ha valutato come grave l’inadempimento posto in essere da Visodent ed ha accolto le istanze dei pazienti che, adesso, non dovranno più rimborsare i finanziamenti in corso, saranno liberi da ulteriori obblighi contrattuali e si vedranno restituite le rate fino ad ora pagate.

L’ottimo risultato raggiunto in tempi rapidi è il frutto di un lavoro mirato e di un’attenta valutazione di ogni singolo caso che il Codacons ha sottoposto alla finanziaria del Gruppo Sella, alla quale va senz’altro riconosciuto il merito di avere responsabilmente mostrato, in applicazione delle norme di settore, la giusta attenzione verso il cliente riconoscendone i diritti già in fase stragiudiziale.

Un ennesimo traguardo che testimonia l’intensa attività portata avanti dal Codacons a tutela dei consumatori coinvolti nella vicenda Visodent.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

