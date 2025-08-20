  • 20 Agosto 2025 -
Scoglitti | Spettacolo

Scoglitti si è illuminata con “Arte in corso onde e colori”

La comunità ha celebrato la bellezza
Tempo di lettura: 2 minuti

Scoglitti(Vittoria) – La perla del Mediterraneo, Scoglitti, ha ospitato ieri sera il nuovo appuntamento di “Arte in Corso”, evento che stavolta si è presentato con il suggestivo titolo “Onde e Colori”. Una serata riuscita, dal respiro collettivo, in cui il borgo marinaro si è trasformato in un vero e proprio palcoscenico di emozioni, dove le onde del mare e il cielo stellato hanno fatto da cornice alle opere dei numerosi talenti del territorio. Sono stati proprio i protagonisti di Scoglitti – cittadini, artisti, visitatori e organizzatori – a rendere speciale questa edizione, in cui la costa iblea ha brillato non solo di onde e colori, ma soprattutto della luce della propria comunità. Le installazioni, disseminate lungo il lungomare, hanno raccontato storie di bellezza, di condivisione, di tradizioni radicate e dell’identità di una terra ricca e generosa. “Scoglitti è una perla del Mediterraneo – hanno sottolineato gli organizzatori Gregorio Lenzo, Daniela Marchi e Silvana Amarù – un borgo che ha bisogno di essere custodito, promosso, valorizzato. E questo possiamo farlo solo insieme”. Parole che risuonano come un invito a sentirsi parte attiva di un progetto più grande, in cui la città appartiene a tutte e tutti, e ciascuno può dare il proprio contributo per abbellire, tutelare e offrire le sue risorse a turisti e visitatori. La magia della serata si è compiuta grazie alle opere di artisti e artiste impegnati nella scultura, pittura, pirografia, poesia e musica. Attraverso le loro creazioni, hanno saputo raccontare i colori delle emozioni, tradurre le onde del mare in linee e forme, intrecciare storie di appartenenza e speranza. Ieri sera, hanno ricordato gli organizzatori, “Scoglitti si è trasformata in un palcoscenico di emozioni, dove le onde del mare e il cielo stellato hanno fatto da cornice alle opere dei talenti del nostro territorio, disseminate lungo il lungomare. Gli artisti, attraverso le loro creazioni, ci hanno raccontato storie di bellezza, di condivisione, delle nostre tradizioni e dell’identità del nostro territorio”.

Il successo della manifestazione è stato possibile grazie all’entusiasmo degli artisti, al sostegno dell’amministrazione comunale – che ha patrocinato l’evento – e alla collaborazione delle associazioni, Confcommercio, Centro Donna, Cna, Confesercenti e Pro Loco Scoglitti, che hanno creduto in un progetto di bellezza condivisa. “Per noi, Arte in Corso – sottolineano ancora Lenzo, Marchi e Amarù – inizialmente partiva dai nostri tre cuori. Oggi, grazie al contributo di tutti gli artisti e di chi ha collaborato, questo progetto ha trovato le gambe e le braccia di una comunità che crede nella bellezza. Un ringraziamento speciale va quindi a chi ha reso possibile questa serata, agli artisti che hanno investito il proprio talento, e a tutti i presenti che con la loro partecipazione hanno testimoniato che “la bellezza è la nostra forza”. Non una bellezza intesa come dettaglio, ma come autentica risorsa economica, senso di appartenenza e responsabilità”.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

