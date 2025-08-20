  • 20 Agosto 2025 -
Cultura | Ragusa

Ragusa. Domenica, per Alchimia delle parole, “Pagine sparse” con Carmela Buffa Calleo

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa – Torna “Alchimia delle parole”, il caffè letterario proposto da Casamatta per la direzione artistica di Massimo Leggio. Domenica 24 agosto, alle ore 18,00 a palazzo La Rocca a Ragusa Ibla, va in scena “Pagine sparse”, appuntamento che oltre allo stesso Massimo Leggio, vedrà come relatore Vincenzo Cascone e l’attrice Carmela Buffa Calleo. “Quando l’isola si racconta senza filtri, emergono le contraddizioni più profonde: la teatralità come essenza siciliana, il bisogno di nascondere per sopravvivere, ma anche l’urgenza di dire la verità”, dice l’attore ragusano. Da D’Avenia a Sciascia, da Pirandello a Goliarda Sapienza: un viaggio attraverso le voci che hanno raccontato una Sicilia autentica, quella che si muove tra apparenza e sostanza. Nel corso del pomeriggio letterario saranno letti una serie di brani tratti da grandi opere, restituendone la forza e la ricchezza letteraria.

574645
© Riproduzione riservata

