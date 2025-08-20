  • 20 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 20 Agosto 2025 -
chiaramonte gulfi | News in primo piano | Politica

Emergenza sanitaria a Chiaramonte Gulfi: sindaco denuncia alla Procura la carenza di ossigeno

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

CHIARAMONTE GULFI, 20 Agosto 2025 – Una grave emergenza sanitaria sta scuotendo la comunità di Chiaramonte Gulfi. Il sindaco Mario Cutello ha presentato una denuncia formale alla Procura della Repubblica a causa della drammatica carenza di ossigeno gassoso terapeutico nel presidio sanitario locale. Questo farmaco salvavita, cruciale per le emergenze respiratorie e le patologie croniche, è venuto a mancare, mettendo a rischio la vita dei cittadini.

L’allarme è scattato quando medici e operatori sanitari si sono trovati senza scorte di ossigeno, uno strumento indispensabile che, in molti casi, fa la differenza tra la vita e la morte per pazienti con crisi respiratorie, insufficienze polmonari e altre complicazioni acute.

Il sindaco Cutello ha agito senza esitazioni, sostenuto dalle preoccupazioni di cittadini, personale sanitario e associazioni locali. “La mancanza di ossigeno terapeutico è una violazione intollerabile del diritto alla salute”, ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando l’assurdità di un rischio così grave dovuto a vuoti logistici o burocratici.

La denuncia depositata alla Procura non riguarda solo la grave carenza del farmaco, ma anche l’assenza di comunicazioni chiare sulle tempistiche di rifornimento e sulle responsabilità. Il sindaco chiede un intervento immediato per ripristinare le forniture e accertare eventuali omissioni o negligenze. Un’altra denuncia separata, ma altrettanto preoccupante, riguarda il depotenziamento del servizio di emergenza-urgenza 118 sul territorio.

La notizia ha generato una comprensibile ansia tra la popolazione, in particolare tra anziani e pazienti con patologie respiratorie. Le associazioni locali hanno espresso il loro pieno sostegno all’iniziativa del sindaco, chiedendo a gran voce una soluzione rapida e definitiva.

“Garantire la salute pubblica è una responsabilità inderogabile di ogni istituzione”, ha concluso il sindaco Cutello, auspicando un’azione tempestiva della Procura per ripristinare la sicurezza sanitaria per i suoi concittadini.

574691
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube