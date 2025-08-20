  • 20 Agosto 2025 -
Modica | Sport

Presentate le nuove maglie del Modica Calcio, al via la stagione 2025/2026

Tempo di lettura: 2 minuti

 

MODICA, 20 Agosto 2025  – Si è svolta il 19 agosto a Modica Bassa, presso La Merceria e Frog, la serata di gala dedicata agli sponsor del Modica Calcio. Un appuntamento ormai tradizionale per la squadra, organizzato a pochi giorni dall’inizio della stagione agonistica per ringraziare e consolidare il legame con tutti i sostenitori che rendono possibile il progetto rossoblù.

L’evento, guidato da Salvatore Cannata, ha messo in luce l’importanza della rete di imprenditori che supporta la squadra. Il Modica Calcio, infatti, punta a costruire un solido network per garantire un futuro stabile e duraturo al club e a tutti i suoi membri, in campo e fuori.

Nel corso della serata sono state svelate le nuove maglie che la squadra indosserà per la stagione 2025/2026. La prima maglia rimane fedele alla tradizione con le classiche righe rossoblù, la seconda è bianca con fasce laterali color antracite, mentre la terza, che ogni anno si distingue per originalità, sarà nera con un design innovativo che richiama un campo magnetico di colori e forme.

Le nuove divise mostrano i loghi di sponsor storici e nuovi partner. Ermeslink, ormai un’icona per il Modica, continua la sua partnership quinquennale, affiancato da Siluce e Franzy’s. Tra le new entry, spiccano La Struttura e Orofollia, insieme a un partner d’eccezione, il noto brand calcistico social Chiamarsi Bomber, che racconterà le gesta della squadra sui propri canali. Anche Di Raimondo Auto tornerà a essere presente sui pantaloncini.

L’evento ha rappresentato anche un’occasione per presentare ufficialmente la squadra, lo staff e la dirigenza, che hanno potuto toccare con mano l’ampia rete imprenditoriale che li sostiene. Un’iniezione di fiducia e motivazione, ribadita anche dall’ospite speciale della serata, la campionessa di boxe modicana Valeria Calabrese, che ha incoraggiato tutti a lottare con fame e determinazione.

Con la kermesse alle spalle, l’attenzione si sposta ora sul campo, in vista del primo impegno ufficiale in Coppa Italia contro il Palazzolo.

© Riproduzione riservata

