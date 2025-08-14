  • 14 Agosto 2025 -
Attualità | Ragusa

Iblea Acque SpA cerca il nuovo Amministratore Unico: pubblicato il bando per la successione dell’ing. Poidomani

Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 14 Agosto 2025 – Iblea Acque SpA si prepara a un nuovo capitolo, dopo un triennio di consolidamento e crescita. La società, che si occupa del servizio idrico integrato nel territorio, ha concluso la prima fase di avvio con un bilancio positivo, come evidenziato dalla sua gestione amministrativa, organizzativa e operativa.

La società ha voluto esprimere un sentito ringraziamento all’ing. Franco Poidomani (foto), il cui “prezioso contributo, competenza e professionalità” sono stati determinanti per lo start-up e la gestione solida e trasparente dei servizi. Con la conclusione del suo mandato, si apre ora la ricerca del successore.

L’assemblea dei sindaci soci, riunitasi il 13 agosto a Ragusa con la presenza di 10 dei 12 comuni aderenti, ha approvato e deliberato il testo dell’avviso pubblico per la selezione del nuovo amministratore unico. Il bando è già consultabile sui siti web di Iblea Acque (www.iblea-acque.it) e dei Comuni soci.

Le candidature, corredate da curriculum vitae, dovranno essere presentate entro le ore 12 del 10 settembre. La valutazione dei requisiti sarà affidata a una commissione composta dai segretari generali dei comuni di Ragusa, Modica, Comiso, Santa Croce e Giarratana. Questo gruppo stilerà l’elenco dei candidati ammessi, tra i quali l’assemblea dei soci, convocata per il 15 settembre, sceglierà il nuovo amministratore unico per i prossimi tre anni.

Parallelamente, è in corso anche la selezione dei nuovi componenti del collegio sindacale, la cui procedura sarà definita entro la fine di agosto, per garantire ulteriormente la trasparenza nella gestione societaria.

© Riproduzione riservata

