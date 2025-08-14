Scicli. Nuovi orari del servizio Bus estivo serale

Scicli – Si chiama “E…state sicuri, prendi il bus”, il nuovo servizio che il Comune di Scicli in collaborazione con il Libero Consorzio comunale ex Provincia di Ragusa ha organizzato per agosto e settembre.

Dopo le prime giornate di servizio e dopo l’ascolto dei feedback dei cittadini, è stata ottimizzata la linea del bus navetta che collega le principali località balneari del territorio di Scicli.

Grazie alla collaborazione con l’agenzia di trasporto, il percorso comprenderà ora tutte le fermate sia all’andata che al ritorno, garantendo così ai giovani la possibilità di spostarsi comodamente anche tra Donnalucata, Cava d’Aliga e Sampieri.

Queste le date del servizio bus:

– Da oggi al 24 agosto

– 29, 30, 31 agosto

– 5, 6, 7 settembre

– 12, 13, 14 settembre.

Dall’analisi dei primi giorni di servizio è emerso che la corsa delle 20:30 è risultata vuota, mentre quella delle 22:30 ha registrato il tutto esaurito. Per questo motivo, a partire da oggi e fino a nuove comunicazioni entreranno in vigore i seguenti nuovi orari:

21:30 – da Sampieri al Koala.

Fermate: Cava d’Aliga – Scicli – Donnalucata – Marina di Ragusa – Koala.

22:30 – da Koala a Sampieri.

Fermate: Marina di Ragusa – Donnalucata – Scicli- Cava d’Aliga – Sampieri.

23:30 – da Sampieri al Koala

Fermate: Cava d’Aliga – Scicli – Donnalucata- Marina di Ragusa – Koala.

02:30 – da Koala a Sampieri

Fermate: Marina di Ragusa – Donnalucata – Scicli- Cava d’Aliga – Sampieri

03:30 – da Sampieri al Koala

Fermate: Cava d’Aliga – Scicli – Donnalucata- Marina di Ragusa – Koala.

04:30 – da Koala a Sampieri

Fermate: Marina di Ragusa – Donnalucata – Scicli- Cava d’Aliga – Sampieri

I punti di fermata rimangono invariati tranne a Cava d’Aliga, dove viene trasferito in viale della Pace di fronte alla farmacia.

Fermate

Sampieri: Rotonda

Cava d’Aliga: Viale della Pace (di fronte farmacia)

Scicli: Largo Gramsci (AST)

Donnalucata: AST (davanti Jammola)

Marina di Ragusa: rotonda carabinieri (AST vicino parcheggio Padre Pio)

Koala: parcheggio discoteca.

