  • 14 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 14 Agosto 2025 -
Attualità | Scienza

Scicli. Nuovi orari del servizio Bus estivo serale

"E...state sicuri, prendi il bus
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli – Si chiama “E…state sicuri, prendi il bus”, il nuovo servizio che il Comune di Scicli in collaborazione con il Libero Consorzio comunale ex Provincia di Ragusa ha organizzato per agosto e settembre.

Dopo le prime giornate di servizio e dopo l’ascolto dei feedback dei cittadini, è stata ottimizzata la linea del bus navetta che collega le principali località balneari del territorio di Scicli.

Grazie alla collaborazione con l’agenzia di trasporto, il percorso comprenderà ora tutte le fermate sia all’andata che al ritorno, garantendo così ai giovani la possibilità di spostarsi comodamente anche tra Donnalucata, Cava d’Aliga e Sampieri.

Queste le date del servizio bus:

– Da oggi al 24 agosto

– 29, 30, 31 agosto

– 5, 6, 7 settembre

– 12, 13, 14 settembre.

Dall’analisi dei primi giorni di servizio è emerso che la corsa delle 20:30 è risultata vuota, mentre quella delle 22:30 ha registrato il tutto esaurito. Per questo motivo, a partire da oggi e fino a nuove comunicazioni entreranno in vigore i seguenti nuovi orari:

21:30 – da Sampieri al Koala.

Fermate: Cava d’Aliga – Scicli – Donnalucata – Marina di Ragusa – Koala.

22:30 – da Koala a Sampieri.

Fermate: Marina di Ragusa – Donnalucata – Scicli- Cava d’Aliga – Sampieri.

23:30 – da Sampieri al Koala

Fermate: Cava d’Aliga – Scicli – Donnalucata- Marina di Ragusa – Koala.

02:30 – da Koala a Sampieri

Fermate: Marina di Ragusa – Donnalucata – Scicli- Cava d’Aliga – Sampieri

03:30 – da Sampieri al Koala

Fermate: Cava d’Aliga – Scicli – Donnalucata- Marina di Ragusa – Koala.

04:30 – da Koala a Sampieri

Fermate: Marina di Ragusa – Donnalucata – Scicli- Cava d’Aliga – Sampieri

I punti di fermata rimangono invariati tranne a Cava d’Aliga, dove viene trasferito in viale della Pace di fronte alla farmacia.

Fermate

Sampieri: Rotonda

Cava d’Aliga: Viale della Pace (di fronte farmacia)

Scicli: Largo Gramsci (AST)

Donnalucata: AST (davanti Jammola)

Marina di Ragusa: rotonda carabinieri (AST vicino parcheggio Padre Pio)

Koala: parcheggio discoteca.

574305
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube