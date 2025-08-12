  • 12 Agosto 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Scicli

Scicli. Abbandono rifiuti, multe per chi sporca anche al quartiere San Bartolomeo

Prosegue l'opera di individuazione, grazie a telecamere nascoste, dei cittadini che sporcano la città e il territorio
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 12 Agosto 2025 – Dal quartiere San Giuseppe al vicino quartiere di San Bartolomeo, la lotta contro il degrado urbano si fa più intensa. Le telecamere nascoste della Polizia Locale hanno agito come occhi silenziosi, documentando i comportamenti scorretti di una minoranza di cittadini che, con la loro inciviltà, sporcano la città e l’ambiente.

Nella giornata odierna, sono state emesse una serie di multe nei confronti di alcuni residenti dello storico quartiere. Nonostante il calendario della raccolta rifiuti prevedesse il conferimento di carta e cartone, in un angolo di via Matarazzo sono stati abbandonati rifiuti indifferenziati.

Il comportamento illecito ha portato a sanzioni per violazione dell’art. 15, comma 1ef, che riguarda l’insudiciamento del suolo pubblico, e dell’Ordinanza n. 143, che impone l’obbligo di esporre i rifiuti esclusivamente presso la propria residenza. L’ammontare totale delle sanzioni elevate è di 118 euro.

L’azione della Polizia Locale, supportata dalla tecnologia, dimostra la ferma volontà dell’amministrazione di contrastare l’abbandono dei rifiuti e di promuovere il rispetto delle norme civiche. La lotta per una Scicli più pulita e rispettosa delle regole prosegue senza sosta, e i controlli, come annunciato dagli addetti dell’Ufficio Rifiuti della Polizia Locale, continueranno ad oltranza.

© Riproduzione riservata

