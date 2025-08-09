Vasto incendio in zona industriale a Catania: nube tossica sulla città, evacuate 60 famiglie

CATANIA, 09 Agosto 2025 – Un vasto incendio è divampato oggi, sabato 9 agosto, nella zona industriale di Catania, nella Quinta Strada, coinvolgendo un’azienda specializzata nello stoccaggio e nella lavorazione di rifiuti. Le fiamme, alimentate da rifiuti, plastica e scarti, hanno generato una densa e tossica nube di fumo nero visibile da numerose zone della città e dai paesi dell’hinterland.

L’incendio ha sollevato preoccupazione a causa della presenza, all’interno dello stabilimento, di un serbatoio di gasolio, che ha fatto temere il rischio di possibili esplosioni. Le operazioni di spegnimento si stanno rivelando particolarmente complesse a causa della natura dei materiali combustibili e della vastità del rogo.

I vigili del fuoco, intervenuti con diverse squadre dalla Centrale di Catania, dal distaccamento Sud, da Paternò e da Linguaglossa, stanno lavorando senza sosta per domare le fiamme. Sul posto sono presenti anche Polizia di Stato, Carabinieri, Corpo Forestale e sanitari del 118 per gestire l’emergenza.

L’allarme ha portato all’evacuazione di circa 60 famiglie residenti nelle zone limitrofe, in particolare nel villaggio Sant’Antonio Abate. Il sindaco ha raccomandato ai cittadini di tenere chiuse porte e finestre per limitare l’esposizione al fumo e ai potenziali agenti inquinanti.

È stato richiesto l’intervento dell’Arpa per effettuare un monitoraggio ambientale e valutare il livello di inquinamento dell’aria. Al momento, le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma si indaga anche su un possibile dolo. La situazione rimane critica e le forze dell’ordine sono al lavoro per mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità.

