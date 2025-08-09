  • 9 Agosto 2025 -
Cultura | Scicli

Sampieri(Scicli). Il sociologo Pira sviluppa le tesi del sapere nel mondo del digitale. Al living del Pata Pata le buone pratiche

Tempo di lettura: 2 minuti

Sampieri(Scicli) – Il cambio repentino sul modo di comunicare l’educazione e la formazione ha rivoluzionato le antiche pratiche. Educare e comunicare non procedono più su due linee autonomo ma sono inscindibili.
Una buona educazione deve essere ben comunicata. Il punto di svolta il dilagante uso della digitalizzazione che pone i giovani davanti ad un mondo della comunicazione frenetico, ricco di dati molti dei quali virtuali. La digitalizzazione del sapere lancia a tutti noi nuove sfide.
Di questo si è parlato ieri sera al living del Pata Pata nella presentazione de “La Buona Educomunicazione” del prof. Francesco Pira, sociologo della Comunicazione all’Università di Messina che ha dialogato con il giornalista Bartolo Lorefice per il terzo appuntamento di “Autori & Libri, conversando a Sampieri”.
C’è oggi una necessità emergente quella legata all’uso delle nuove tecnologie ovvero l’uso responsabile dei sistemi perché in questi si annidano e pericoli e rischi che attentano alla qualità della vita degli utenti di qualunque età.
La soluzione? Rimane quella classica ovvero il dialogo tra generazioni e la partecipazione ai processi di formazione che sono indispensabili per mettere in atto le nuove pratiche.
Oggi in alcuni Paesi ci sono chiese dove ci si confessa davanti ad un pannello digitale (che fine faranno poi le confessioni non si sa), nel Natale 2025 ci sarà sul mercato farà il suo ingresso la Barbie dotata di Intelligenza artificiale che darà risposte ai bimbi che ci giocheranno con il rischio di influenzarle e contaminarle. Il rischio insomma è quello che ogni singola persona perda la propria identità rendendoci tutte figure uguali.
Alla fine di tutto ragionamento rimane fermo un principio salvifico quello del rispetto reciproco che è la via maestra dell’educazione.
“Ho scritto un saggio, commenta Francesco Pira, che è il frutto di un’indagine tra dirigenti scolastici e docenti con i quali ho avuto modo di interloquire in modo intenso e profondo sulle ragioni della buona educazione e della comunicazione. Il problema rimane aperto e valuto che ognuno che ha responsabilità di trasmettere saperi e conoscenza debba compiere il proprio compito”.
Adesso pausa ferragostana. Si riprenderà il 20 agosto alle 19.00 con “Cogitare”. La lectio è affidata al prof. Orazio Carpenzano, preside della Facoltà di Architettura della Sapienza di Roma. Tratterà un tema di grande attualità. “Front water: le forme dell’acqua tra la terra e il mare”. L’evento è in collaborazione con l’ordine degli Architetti della provincia di Ragusa.

573922
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

