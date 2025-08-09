Ciclismo. Il ragusano Damiano Caruso ha vinto la quarta tappa della “Vuelta” a Burgos 2025

Burgos (Spagna), 09 Agosto 2025 – Damiano Caruso ha vinto la quarta tappa della “Vuelta” a Burgos 2025. Il corridore ragusano, 37 anni, ha conquistato la vittoria in solitaria dopo una lunga fuga. Questo successo segna il suo ritorno alla vittoria dopo oltre tre anni, dato che l’ultima sua vittoria risaliva al Giro di Sicilia del 2022.

L’attacco decisivo di Caruso è arrivato a 16 chilometri dal traguardo, distaccando gli altri fuggitivi e tagliando il traguardo con un vantaggio di oltre un minuto. La vittoria arriva dopo un ottimo quinto posto al Giro d’Italia di quest’anno, un risultato che Caruso stesso ha definito una grande soddisfazione.

In seguito a questa prestazione, il commissario tecnico della nazionale, Villa, ha espresso l’intenzione di convocarlo per i prossimi Campionati del Mondo.

Salva