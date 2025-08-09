  • 9 Agosto 2025 -
Cronaca | Vittoria

Vittoria. Arrestato dai Carabinieri, deve scontare due anni per rapina

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 09 Agosto 2025 – I Carabinieri della Stazione di Vittoria hanno arrestato un giovane del posto, P.A., di 22 anni, ricercato per una condanna definitiva relativa a una rapina commessa nel 2019. Il giovane dovrà scontare una pena residua di 2 anni e 3 mesi di reclusione.

L’arresto è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio, intensificato in questo periodo estivo dal Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa. Una pattuglia ha fermato e identificato il 22enne, scoprendo che a suo carico era stato emesso, lo scorso giugno, un Ordine di Carcerazione dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania.

La condanna si riferisce a una rapina commessa nel maggio del 2019, quando il giovane, ancora minorenne all’epoca dei fatti, si era reso responsabile del furto di un telefono cellulare ai danni di un altro minore, in pieno centro a Vittoria.

Dopo l’identificazione e la notifica del provvedimento restrittivo, il 22enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove sconterà la pena. L’operazione rientra nella costante attività di prevenzione e controllo del territorio che l’Arma dei Carabinieri porta avanti per garantire la sicurezza della comunità.

© Riproduzione riservata

