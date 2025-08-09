  • 9 Agosto 2025 -
  • 9 Agosto 2025 -
Attualità | Modica

L’Unitre Modica a Roma per il Giubileo

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica – L’Unitre di Modica parteciperà a Roma all’Udienza Giubilare presieduta da Sua Santità, Papa Leone XIV, il prossimo 8 Ottobre. La missione in aereo, di quattro giorni, nella Capitale prevede il passaggio della Porta Santa e la visita dei principali siti turistici della Città, oltre alla tomba di Papa Francesco ed il Quirinale. L’organizzazione dell’iniziativa, da più parti ed in più occasioni sollecitata dai Soci, è stata già avviata anche se tra tante difficoltà, per il susseguirsi di eventi e di pellegrinaggi e la incontenibile presenza di turisti e la conseguente impossibilità di trovare alberghi per comitive numerose, e nonostante tutto si è riusciti a trovare i riferimenti e si è impegnati a fare il possibile per raggiungere l’obbiettivo sperato. A coloro che intendono aderire è stato chiesto di manifestare, entro il 10 Agosto, il loro interesse a partecipare per la conferma delle prenotazioni e per poter usufruire di tariffe aeree più contenute. Da considerare che tale visita era stata già prevista per lo scorso mese di Maggio ma la programmazione è stata sospesa, prima, per il ricovero di Papa Francesco, e rinviata a dopo l’estate a seguito della sua morte e di tutto ciò che ha fatto seguito alla elezione del nuovo Papa. Da tenere conto che la data scelta dall’Unitre di Modica per l’Udienza sarà presa come riferimento per le altre Sedi della Sicilia e non solo. E ciò allo scopo di costituire un gruppo quanto più numeroso possibile per dare una testimonianza quanto più consistente a dimostrazione della capacità organizzativa e di mobilitazione dell’Associazione.

© Riproduzione riservata

