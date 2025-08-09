  • 9 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 9 Agosto 2025 -
Attualità | Scicli

Isola ecologica in via dei Fiori a Jungi, decisione assunta dalla precedente amministrazione nel 2022

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli – La vera preoccupazione, non esplicitata, è che l’isola ecologica di via dei Fiori al quartiere Jungi possa trasformarsi in una potenziale mini discarica urbana.

C’è questa remora non detta dietro le perplessità avanzate da alcuni residenti che chiedono di spostare altrove la costruenda isola ecologica. Nulla è più improbabile della nascita di un luogo di degrado anziché di pubblico servizio.

La scelta di allocare in via dei Fiori l’isola ecologica è della precedente amministrazione (delibera n.26 del 3 marzo 2022) e risponde all’esigenza di dare un servizio importante al quartiere Jungi, il più popoloso di Scicli.

L’isola ecologica sarà videosorvegliata, vi si accederà con la tessera sanitaria, non sarà possibile conferire l’umido e l’indifferenziato e quindi non vi è alcun rischio di cattivi odori e fastidi dalla presenza di rifiuti organici per i residenti.

Nell’isola saranno conferiti Raee, plastica, indumenti, carta, cartone, tutti rifiuti non organici.

La felicissima esperienza delle macchine mangiaplastica dimostra che questi presidi non diventano mai sede di discariche o di abbandono di rifiuti. Resta il fatto che l’isola sarà presidiata da telecamere e accessi controllati.

Le preoccupazioni non dette di alcuni residenti sono davvero eccessive.

573961
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube