Isola ecologica in via dei Fiori a Jungi, decisione assunta dalla precedente amministrazione nel 2022

Scicli – La vera preoccupazione, non esplicitata, è che l’isola ecologica di via dei Fiori al quartiere Jungi possa trasformarsi in una potenziale mini discarica urbana.

C’è questa remora non detta dietro le perplessità avanzate da alcuni residenti che chiedono di spostare altrove la costruenda isola ecologica. Nulla è più improbabile della nascita di un luogo di degrado anziché di pubblico servizio.

La scelta di allocare in via dei Fiori l’isola ecologica è della precedente amministrazione (delibera n.26 del 3 marzo 2022) e risponde all’esigenza di dare un servizio importante al quartiere Jungi, il più popoloso di Scicli.

L’isola ecologica sarà videosorvegliata, vi si accederà con la tessera sanitaria, non sarà possibile conferire l’umido e l’indifferenziato e quindi non vi è alcun rischio di cattivi odori e fastidi dalla presenza di rifiuti organici per i residenti.

Nell’isola saranno conferiti Raee, plastica, indumenti, carta, cartone, tutti rifiuti non organici.

La felicissima esperienza delle macchine mangiaplastica dimostra che questi presidi non diventano mai sede di discariche o di abbandono di rifiuti. Resta il fatto che l’isola sarà presidiata da telecamere e accessi controllati.

Le preoccupazioni non dette di alcuni residenti sono davvero eccessive.

Salva