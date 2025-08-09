  • 9 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 9 Agosto 2025 -
Lettere al direttore | Slider

Consorzi Bonifica. Lettera aperta al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti
Presidente,
Le scrivo come cittadino siciliano profondamente deluso. Non è solo una questione di politica: è una questione di fiducia, di dignità, di speranza che, ancora una volta, sembra tradita.
La nostra Isola vive da anni emergenze che non possono più essere coperte da promesse e slogan. Strade dissestate, sanità al collasso, giovani costretti a partire, burocrazia che soffoca ogni iniziativa, agricoltori lasciati soli così come i precari dei Consorzi di Bonifica, comunità che vedono chiudere scuole e servizi essenziali.

Ci aspettavamo da Lei una guida capace di affrontare queste urgenze con coraggio e decisione, non con rinvii e compromessi. Invece, troppe volte abbiamo assistito a una politica lenta, autoreferenziale, più attenta alle equilibri di palazzo che alle ferite reali della Sicilia.

Ogni giorno che passa senza interventi concreti aumenta la distanza tra i siciliani e le istituzioni. Noi non chiediamo miracoli: chiediamo serietà, programmazione, ascolto vero, rispetto per chi vive e lavora qui, pagando tasse in cambio di servizi che troppo spesso non arrivano.

Presidente, Lei ha giurato di rappresentare e difendere la Sicilia.
Eppure, guardandoci intorno, vediamo un’Isola che non migliora, ma che in molti aspetti arretra.
La politica regionale non può limitarsi ad amministrare l’esistente: deve cambiare rotta, dare risposte, ricostruire un patto di fiducia con la gente.

Non ci deluda ancora.
Perché ogni promessa mancata non pesa solo sul presente, ma sul futurodi chi, nonostante tutto, sceglie di restare.

Con amarezza,
Andrea Reinato dipendente Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa.

573894
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube