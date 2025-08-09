  • 9 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 9 Agosto 2025 -
Attualità | Modica | Slider

52 anni dopo: la 5^ B Geometri dell’Istituto Archimede si ritrova a Modica

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 09 Agosto 2025 – Cinquantadue anni possono sembrare un’eternità, ma il tempo, per la storica classe 5^ B Geometri dell’Istituto Tecnico Commerciale “Archimede” di Modica, pare essersi fermato. Si è rinnovata, infatti, la tradizionale rimpatriata che ogni anno riunisce i compagni di scuola, diplomati nel lontano 1973.

L’incontro, che si è tenuto di recente, è stato un’occasione speciale per rivivere i ricordi di gioventù, ripercorrere i banchi di scuola e celebrare un’amicizia che, nonostante il passare degli anni, non ha mai perso la sua forza. La serata è trascorsa tra risate, aneddoti e racconti di vita, in un clima di grande affetto e complicità.

L’evento è stato l’ennesima dimostrazione di un legame che va oltre la semplice amicizia scolastica. La 5^ B Geometri non è stata solo una classe, ma una vera e propria famiglia, e i suoi membri continuano a sentirsi parte di una storia comune.

I partecipanti hanno ricordato con nostalgia i professori che hanno segnato il loro percorso formativo e le sfide affrontate insieme durante quegli anni indimenticabili. La promessa è quella di ritrovarsi ancora, l’anno prossimo, per un nuovo capitolo di questa bellissima storia di amicizia e di vita.

573896
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube