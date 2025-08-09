52 anni dopo: la 5^ B Geometri dell’Istituto Archimede si ritrova a Modica

Modica, 09 Agosto 2025 – Cinquantadue anni possono sembrare un’eternità, ma il tempo, per la storica classe 5^ B Geometri dell’Istituto Tecnico Commerciale “Archimede” di Modica, pare essersi fermato. Si è rinnovata, infatti, la tradizionale rimpatriata che ogni anno riunisce i compagni di scuola, diplomati nel lontano 1973.

L’incontro, che si è tenuto di recente, è stato un’occasione speciale per rivivere i ricordi di gioventù, ripercorrere i banchi di scuola e celebrare un’amicizia che, nonostante il passare degli anni, non ha mai perso la sua forza. La serata è trascorsa tra risate, aneddoti e racconti di vita, in un clima di grande affetto e complicità.

L’evento è stato l’ennesima dimostrazione di un legame che va oltre la semplice amicizia scolastica. La 5^ B Geometri non è stata solo una classe, ma una vera e propria famiglia, e i suoi membri continuano a sentirsi parte di una storia comune.

I partecipanti hanno ricordato con nostalgia i professori che hanno segnato il loro percorso formativo e le sfide affrontate insieme durante quegli anni indimenticabili. La promessa è quella di ritrovarsi ancora, l’anno prossimo, per un nuovo capitolo di questa bellissima storia di amicizia e di vita.

