L’Ufficio Tributi di Modica nella bufera: contribuenti confusi e pagamenti indebiti per debiti prescritti

MODICA, 06 Agosto 2025 – L’Ufficio Tributi del Comune di Modica si trova al centro di una grave controversia. L’Associazione dei Consumatori Assoutenti – Provincia di Ragusa ha sollevato forti preoccupazioni riguardo a una serie di richieste di pagamento, spesso relative a debiti tributari come la TARI, che risalgono a più di cinque anni fa e che, secondo la legge, dovrebbero essere già prescritti.

Secondo Assoutenti, l’ente locale starebbe alimentando la confusione tra i cittadini, molti dei quali, non avendo le competenze legali necessarie, si sentono costretti a pagare somme che in realtà non sono più dovute.

I contribuenti che hanno presentato istanze di autotutela per far valere la prescrizione quinquennale hanno ricevuto risposte tardive e standardizzate. L’Ufficio Tributi si è limitato a sostenere che “l’attività di riscossione è rimasta sospesa dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2023”, senza però fornire una motivazione chiara o un riferimento normativo preciso che giustifichi una sospensione così prolungata.

Questa affermazione, come sottolineato da Assoutenti, appare priva di fondamento giuridico. La normativa in vigore, in particolare l’articolo 67 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, prevedeva una sospensione delle attività di accertamento e riscossione per gli enti impositori come i Comuni solamente dall’8 marzo al 31 maggio 2020. La proroga di 24 mesi menzionata dal Comune si applica invece solo ai carichi affidati all’Agente della Riscossione, non all’attività diretta dell’amministrazione locale.

Un altro elemento che desta preoccupazione è la mancanza di trasparenza: le risposte inviate dall’Ufficio non risultano firmate né dal responsabile dell’Ufficio Tributi né da un altro funzionario competente, minando la fiducia dei cittadini nella correttezza amministrativa.

Assoutenti ha definito questo comportamento “potenzialmente lesivo dei diritti dei contribuenti” e ha invitato il Comune di Modica a fornire chiarimenti immediati. La mancata trasparenza e l’invio di richieste di pagamento per debiti prescritti stanno infatti generando un clima di incertezza e preoccupazione, costringendo i cittadini a sostenere costi non dovuti. L’associazione chiede quindi che il Comune intervenga per fare chiarezza e tutelare i diritti dei contribuenti.

