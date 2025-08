La Rosa, Vittoria. Ponte radio della polizia locale non attivo, i chiarimenti della Prefettura

Vittoria – Dopo le molteplici segnalazioni, arrivano le rassicurazioni della Prefettura di Ragusa. Forza Italia ha portato avanti uno specifico impegno. In ordine al mancato funzionamento del ponte radio della polizia locale, il segretario cittadino di Forza Italia a Vittoria, Andrea La Rosa, si era rivolto all’Ufficio territoriale del governo evidenziando l’anomalia dovuta, soprattutto, all’incapacità dell’amministrazione comunale di attivare le procedure necessarie per sopperire alla carenza segnalata. “La direzione della polizia municipale del Comune di Vittoria, che la Prefettura ha interessato del caso – è scritto nella nota che è stata inviata a La Rosa – ha comunicato che nei primi mesi del 2023 il ponte radio ha subito un guasto irreparabile che ne ha compromesso la funzionalità e che nel mese di agosto 2024 la precedente sede in contrada Giumenta a Ragusa, ove era stata allocata l’antenna radio, è stata dismessa, con conseguente reperimento di una nuova sede, il cui iter amministrativo per le necessarie autorizzazioni è ancora in corso. Nel frattempo, con determina n.1533 del 24 aprile scorso, si è provveduto a impegnare la spesa necessaria e la ditta incaricata ha comunicato che i relativi lavori sarebbero stati eseguiti tra il 29 luglio e l’1 agosto scorsi, ripristinando così il ponte radio. Il comando ha riferito alla Prefettura di essere in attesa di utilizzare le risorse del Pnrr al fine di sostituire tutti gli apparati radio veicolari e portatili, oltre a una nuova sala radio”. “Insomma – commenta La Rosa – bene, non benissimo. Ringrazio la Prefettura per la risposta che mi ha fornito ed evidenzio che, ancora una volta, si ravvisa l’assenza dell’amministrazione comunale su una questione di fondamentale rilevanza per quanto riguarda il fronte dell’ordine pubblico. I lavori per il ponte radio sembrerebbero essere iniziati da poco ma è chiaro che ancora non sono stati ultimati. Per cui, se tutto va bene, la funzionalità sarà garantita solo per la fine dell’estate se non nel prossimo autunno. Circostanza assolutamente da stigmatizzare. E, comunque, questa è e ne prendiamo atto. Sono in parte soddisfatto perché questa battaglia politica condotta dal sottoscritto e dal partito locale ha fornito l’effetto che volevamo”.

