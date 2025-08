Il no-vax Kennedy Jr. taglia 500 milioni alla ricerca mRNA: passo indietro per scienza e salute pubblica

Con una mossa tanto clamorosa quanto controversa, Robert F. Kennedy Jr., candidato presidenziale indipendente noto per le sue posizioni anti-vacciniste, ha annunciato la cancellazione di un pacchetto di 500 milioni di dollari destinato alla ricerca sui vaccini a tecnologia mRNA. Una decisione che, secondo molti esperti, rappresenta un attacco diretto al progresso medico e alla sicurezza sanitaria globale. “Abbiamo sprecato abbastanza denaro su una tecnologia sperimentale e pericolosa”, ha dichiarato Kennedy Jr. durante una conferenza stampa, ribadendo le sue tesi infondate sui presunti rischi dei vaccini a mRNA. Parole che risuonano con forza nell’ala più radicale del movimento no-vax, ma che si scontrano frontalmente con l’evidenza scientifica. I vaccini a mRNA, introdotti su larga scala durante la pandemia da COVID-19, si sono dimostrati strumenti efficaci e sicuri, salvando milioni di vite e aprendo nuove frontiere nella lotta contro malattie come il cancro, l’HIV, la malaria e altre infezioni emergenti. Evidente il danno alla ricerca. I fondi cancellati erano destinati a una serie di studi clinici avanzati per ampliare l’uso della tecnologia mRNA oltre il COVID-19. Si trattava di progetti condotti da centri di eccellenza come il NIH, l’Università di Stanford e il Dana-Farber Cancer Institute. Ora, molti di questi programmi rischiano il blocco. “È come tagliare le ali alla medicina del futuro”, ha commentato la dott.ssa Lisa Monroe, immunologa presso il Johns Hopkins Institute. “La tecnologia mRNA è una delle innovazioni più promettenti dell’ultimo mezzo secolo. Fermarla per motivi ideologici è irresponsabile.” Più che una questione di bilancio, la scelta di Kennedy Jr. lancia un messaggio pericoloso: che la scienza possa essere piegata alle convinzioni personali, anche a scapito della salute pubblica. In un’epoca segnata dal ritorno di epidemie (come il morbillo) e da nuove minacce virali, disinvestire nella ricerca è un lusso che il mondo non può permettersi. Le posizioni di Kennedy Jr. non sono nuove: da anni, l’ex avvocato ambientalista è un simbolo della galassia no-vax americana. Ma con l’avvicinarsi delle elezioni, la sua influenza cresce, e con essa il timore che le politiche sanitarie possano essere riscritte sulla base di teorie del complotto e sfiducia nella scienza. Alcuni osservatori temono che la decisione possa generare un “effetto domino” anche a livello statale o internazionale, rafforzando movimenti contrari alla vaccinazione e scoraggiando investimenti in ricerca e sviluppo. “Se gli Stati Uniti rinunciano alla leadership nella biotecnologia, qualcun altro prenderà il nostro posto – forse la Cina, forse l’India – e sarà un errore strategico irreparabile”, avverte il professor Alan Greene, esperto di salute globale alla Columbia University. Di sicuro la cancellazione dei 500 milioni destinati alla ricerca mRNA, Kennedy Jr. non ha semplicemente tagliato un budget: ha lanciato un attacco frontale a un pilastro della medicina moderna. In gioco non c’è solo una linea di finanziamento, ma la credibilità scientifica, la sicurezza sanitaria e il progresso umano. E tutto questo, nel nome di una crociata personale che rischia di trasformarsi in una regressione collettiva.

