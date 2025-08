Marina di Modica. Dopo il GOLD del Beach Volley è già tempo di programmare il 2026 di grande sport

Marina di Modica, 04 Agosto 2025 – All’indomani dello straordinario successo della Tappa Gold del Campionato Italiano di Beach Volley a Marina di Modica, è già tempo di programmare il 2026. Così, pochi minuti dopo la conclusione della cerimonia di premiazione, si è tenuto l’incontro tra l’Onorevole Ignazio Abbate in rappresentanza della Regione Siciliana, il promoter dell’evento Fabio Nicosia, il delegato Fipav per il Beach Volley, l’ex azzurro Fabio Galli, Adriano Bilato, Direttore Tecnico del Campionato Italiano del Beach Volley, Silvia Strigazzi consigliera nazionale FIPAV e Gianni Giurdanella in veste di presidente del comitato territoriale Monti Iblei. L’incontro è servito ad un bilancio finale dell’edizione 2025 e naturalmente a gettare le basi per l’anno prossimo cercando, magari, di alzare ancora un po’ l’asticella. “E’ stato un incontro proficuo – commenta il parlamentare regionale della DC – perché ci siamo subito trovati in sintonia su tutta la linea. D’altronde eravamo le stesse persone che l’anno scorso, sempre dopo la premiazione, avevano discusso sulla possibilità di portare una tappa GOLD, la più importante del campionato, a Marina di Modica. La Regione ha investito sull’evento ricevendo quel ritorno di immagine e turistico che si aspettava. Oggi tutti i quotidiani nazionali compresi i canali social della Federazione Italiana Pallavolo hanno esaltato il nostro territorio elogiando l’ottima organizzazione riscontrata in ogni aspetto. Ritengo che questo sia un modello da esportare anche sul resto del territorio siciliano dove c’è tanta fame di grandi eventi sportivi. A partire dall’anno prossimo vorremmo fare ancora qualcosa in più, organizzando una programmazione triennale che possa far diventare la provincia di Ragusa capitale siciliana del beach volley. Sappiamo che non sarà facile e per nulla scontato ma posso garantire sin da ora il mio massimo impegno affinchè si realizzi questo nuovo sogno. Ringrazio quanti hanno collaborato e continueranno a collaborare alla realizzazione di questi obiettivi che sono fondamentali per la crescita del territorio. Marina di Modica si è consacrata come capitale dei grandi eventi, ora bisogna coinvolgere anche altri territori della provincia che insieme alla riviera modicana possono far diventare realmente la provincia di Ragusa capitale nazionale degli sport estivi, in particolare beach volley e beach soccer”.

