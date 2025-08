Danneggiata un’auto a Marina di Modica, indagini in corso

Marina di Modica, 04 Agosto 2025 – Una Fiat Punto in sosta in Via Magnaghi è stata oggetto di un atto vandalico nella serata di ieri, quando un individuo ha squarciato le gomme della vettura con un’arma da taglio. L’episodio, che non è isolato nella zona, è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza di una struttura ricettiva vicina.

Questa mattina, la proprietaria del veicolo ha presentato denuncia alle forze dell’ordine. Si tratta di un passo importante, dato che in passato, in casi simili, le vittime non hanno spesso sporto denuncia. Le indagini sono ora in corso e le immagini riprese potrebbero fornire elementi cruciali per l’identificazione del responsabile.

Le autorità hanno il compito di confrontare le immagini con i dati disponibili per individuare il soggetto che, secondo un conoscente giornalista della proprietaria, potrebbe essere un individuo già noto per episodi simili. La comunità locale spera che questo episodio porti a una maggiore sicurezza e che il responsabile venga presto individuato e assicurato alla giustizia.

