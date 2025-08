Beach Volley: i consiglieri Caruso e Bennardo chiedono inserimento di Marina di Ragusa per la prossima stagione

Ragusa – Dopo il grande successo della tappa Gold del campionato nazionale di beach volley a Marina di Modica e della tappa finale di beach soccer del circuito “Sabbie di Sicilia” a Donnalucata, la vicepresidente del Consiglio Comunale Rossana Caruso e il consigliere comunale Federico Bennardo, intendono avviare un’azione concreta affinché anche Marina di Ragusa sia inserita nella programmazione della prossima stagione.

“L’entusiasmo riscontrato nelle tappe di Modica e Donnalucata, l’altissimo livello organizzativo, la presenza della Rai per la diretta nazionale e le evidenti ricadute positive su attività commerciali, ricettive e turistiche – dicono i due consiglieri comunali – dimostrano quanto eventi di questo calibro possano rappresentare un’occasione strategica per la valorizzazione del nostro territorio. Marina di Ragusa, con la sua vocazione turistica, i servizi già consolidati, la bellezza del lungomare e l’accoglienza dimostrata in numerose manifestazioni, è la sede naturale per ospitare una tappa intermedia o di avvicinamento delle manifestazioni sportive nazionali, in sinergia con le altre realtà costiere del Sud est siciliano”.

“In questa direzione – ancora Caruso e Bennardo – ringraziamo l’on. Ignazio Abbate, presidente della Prima commissione all’Ars, per il suo ruolo determinante nel facilitare i contatti con la Regione Siciliana e il promoter Fabio Nicosia, autentico collante tra tutti i soggetti coinvolti e con la Federazione italiana pallavolo, insieme all’eccellente organizzazione curata dalla famiglia de “I Soci”, che ha saputo garantire un livello qualitativo altissimo. Un lavoro di squadra che ha incluso anche i Comuni ospitanti, la cui piena disponibilità e collaborazione è stata fondamentale per la buona riuscita degli eventi. Grazie a questa rete di sinergie, crediamo che oggi ci siano tutte le condizioni per fare un passo in avanti e candidare Marina di Ragusa a ospitare una tappa ufficiale, con l’obiettivo di valorizzare anche il nostro litorale come teatro di sport, turismo e promozione del territorio. Lo sport non è solo spettacolo, è anche motore di sviluppo economico, occasione di visibilità nazionale, attrattiva turistica e senso di comunità. Per questo riteniamo fondamentale cogliere questa opportunità e iniziare da subito un percorso di candidatura ufficiale, con il sostegno di tutti gli attori istituzionali e locali”.

