Santa Croce Camerina. Avvio dell’iniziativa “Vai col Bus – Insieme in Sicurezza”

Santa Croce Camerina, 2 Agosto 2025 – Anche il Comune di Santa Croce, grazie al Libero Consorzio di Ragusa, mette in campo l’iniziativa “Vai col Bus – Insieme in Sicurezza”. Un progetto che consentirà di spostarsi gratuitamente, in sicurezza e comodità per raggiungere la nostra fascia costiera, i grandi eventi e la discoteca Koala Maxi. Due le linee: Santa Croce-Punta Secca, con orario dalle 19,30 all’1,30, con partenza piazzale della Solidarietà a Santa Croce e arrivo in piazza Vigata a Punta Secca che sarà attivo tutti i giorni di agosto tranne 4, 12, 14, 18, 20, 25 e 26 e Santa Croce Camerina – Punta Secca – Caucana – Casuzze – Koala Maxi con andata alle ore 23:30 e ore 00:15 da piazzale della Solidarietà e ritorno alle ore 3:30 e ore 04:15. Il servizio è attivo tutti i fine settimana di agosto ovvero i venerdì, sabato e domenica, a partire da domenica 3 fino al 31. “Ringrazio la sensibilità della presidente del Libero Consorzio Maria Rita Schembari per aver accolto la proposta di istituzione di questo servizio – dice il sindaco Peppe Dimartino – Stiamo dando un contributo importante per la sicurezza e la mobilità in tutti e 12 i Comuni della provincia, dando la possibilità ai nostri giovani di spostarsi in autonomia e sicurezza, non rinunciando così ad un divertimento sempre responsabile”.

