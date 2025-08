Incidente mortale sulla Catania-Gela: muoiono padre e figlia originari di Comiso

Catania – Giuseppe Ruscica e la figlia Martina. Sono le due vittime iblee del drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo un rettilineo della Strada Statale 417. Il gravissimo incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 18, sulla SS 417: due le persone morte originarie di Comiso e di diverse altre, almeno quattro da quanto si apprende dalla centrale operativa dei vigili del fuoco di Catania, sono rimaste ferite. La tragedia si è verificata all’altezza del Km 24 sulla Catania – Gela in territorio di Caltagirone.

Per cause in corso di accertamento si sono scontrate due mezzi pesanti e diverse autovetture almeno quattro. Sulla dinamica del sinistro sono a lavoro i carabinieri della compagnia di Caltagirone che hanno avviato gli accertamenti del caso per ricostruire una dinamica che ha mietuto vittime innocenti. Carabinieri che sono stati chiamati anche a regolare il traffico sulla statale, la quale, nel tratto in cui si è registrato l’incidente, è rimasta chiusa al transito con il traffico deviato su percorsi alternativi.

Sul posto scattato l’allarme sono giunti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Caltagirone e di Palagonia. I pompieri, oltre a mettere in sicurezza i mezzi incidentati, hanno estratto dalle lamiere contorte gli occupanti di auto e autocarri. Purtroppo due persone erano prive di vita. Le altre, invece, quelle ferite, sono state affidate al personale medico del 118 giunto sulla statale con diverse ambulanze. Allertato anche l’elisoccorso atterrato nei pressi della SS 417. I feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni, sono stati trasportati negli ospedali della zona. Il magistrato di turno della Procura di Caltagirone ha disposto il trasferimento delle salme nell’obitorio per una successiva ispezione cadaverica. I mezzi sono stati sottoposti a sequestro. La statale è rimasta chiusa al transito fino a tarda ora. Sul posto personale Anas. Tra i feriti un bambino di 8 anni

