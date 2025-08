Uno spiraglio di luce sull’aeroporto di Comiso grazie al governo regionale e a Forza Italia

Ragusa – “Anche in Senato accolto l’emendamento di Forza Italia al DL Economia per l’eliminazione delle addizionali comunali sul costo dei biglietti dei voli da e per gli aeroporti minori della Sicilia”

A esprimere soddisfazione per l’importante misura che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026, come hanno fatto il Presidente della Regione Schifani e i massimi esponenti di Forza Italia, è anche il consigliere comunale di Ragusa Gaetano Mauro che considera importante l’obiettivo raggiunto, mirato a incentivare i voli verso gli scali minori, quindi anche verso Comiso, condizione che potrà contribuire a incrementare i flussi di passeggeri, turistici e commerciali.

“Come ha anche sottolineato il Presidente del gruppo di Forza Italia all’ARS, l’on.le Stefano Pellegrino, si tratta di un esempio di sinergia positiva fra Roma e Palermo, con risultati concreti frutto della determinazione del Presidente Schifani – ha aggiunto il consigliere Mauro – l’investimento della Regione, che verserà allo Stato 6,6 milioni di euro, avrà ricadute importanti sui territori coinvolti.

Ci sarà, di certo, un aumento dei voli e del numero di passeggeri che contribuiranno a valorizzare queste aree e rafforzarne il turismo, incentivando anche la destagionalizzazione”.

“Determinante è stato il supporto di Forza Italia, in sede parlamentare, per questa iniziativa di rilievo per la Sicilia tutta – ha detto ancora Mauro – un incentivo che permetterà di creare condizioni favorevoli non solo per i viaggiatori, ma per il territorio tutto con opportunità di crescita e sviluppo locale. L’abolizione l’imposta comunale sui diritti aeroportuali d’imbarco negli scali minori dell’Isola consente di dare immediata applicazione alla misura fortemente voluta dal governo Schifani e approvata dall’Ars lo scorso mese di giugno.”

“Un’altra opportunità per Comiso e il suo aeroporto – conclude il consigliere di Forza Italia – che si aggiunge alle iniziative sulle quali si sta lavorando per riportare lo scalo ad un livello di traffico accettabile e consono alle esigenze di compatibilità economica e alle necessità del territorio e dei suoi operatori commerciali e turistici”

