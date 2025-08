Nasce la rete territoriale integrata per il “Primo Parco Mondiale dello Stile di Vita Mediterraneo”: opportunità storica per Ragusa e Siracusa

Ragusa, 01 Agosto 2025 – Un’iniziativa di portata storica per la valorizzazione del patrimonio immateriale e culturale della Sicilia ha preso forma ieri nella sala giunta del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Sotto la spinta del Consorzio Universitario della provincia di Ragusa, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa che segna la nascita della rete territoriale integrata a sostegno del “Primo Parco Mondiale dello Stile di Vita Mediterraneo”.

L’accordo vede la partecipazione di attori chiave del territorio: oltre al Consorzio Universitario, hanno siglato il protocollo il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, il Comune di Ragusa e l’Associazione dello Stile di Vita Mediterraneo. Questa sinergia tra enti pubblici e associazioni private mira a creare un fronte comune per la promozione e la salvaguardia di uno stile di vita riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità.

Il “Primo Parco Mondiale dello Stile di Vita Mediterraneo” è un progetto ambizioso, concepito come un parco policentrico e diffuso che coinvolge diverse aree della Sicilia. L’obiettivo principale è valorizzare non solo la dieta mediterranea, con i suoi benefici per la salute e il benessere, ma l’intero sistema di vita che la circonda: le tradizioni culinarie, agricole, sociali e culturali che hanno reso la Sicilia e il Mediterraneo un modello di equilibrio e armonia.

Per la provincia di Ragusa e per quella di Siracusa, la costituzione di questa rete territoriale rappresenta una grande opportunità. Si apre la strada a iniziative congiunte per la promozione del turismo sostenibile, lo sviluppo delle filiere agroalimentari di qualità, la ricerca scientifica sui benefici della dieta mediterranea e la diffusione di una maggiore consapevolezza sull’importanza di uno stile di vita sano e sostenibile.

Il ruolo del Consorzio Universitario di Ragusa come promotore sottolinea l’importanza dell’educazione e della ricerca nel sostenere questo progetto. La collaborazione tra i Liberi Consorzi, il Comune capoluogo e le associazioni del settore garantisce una visione olistica e inclusiva, fondamentale per il successo di un’iniziativa così complessa e ramificata.

La firma di questo protocollo d’intesa è un passo concreto verso la creazione di un sistema integrato che potrà attrarre investimenti, valorizzare le eccellenze locali e posizionare il territorio come punto di riferimento a livello internazionale per la promozione dello stile di vita mediterraneo. Si tratta di un’opportunità unica per il rilancio culturale, sociale ed economico delle aree coinvolte, con benefici attesi per l’intera comunità.

Salva