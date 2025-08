L’Icona Giubilare delle Misericordie a Pozzallo: un tocco di speranza in una città simbolo di accoglienza

Pozzallo, 01 agosto 2025 – La sera del 17 agosto, il porto di Pozzallo sarà teatro di un evento di profondo significato spirituale e sociale: l’arrivo dell’Icona Giubilare delle Misericordie d’Italia. Questa Croce in legno, ricca di simboli e intitolata “Pellegrini di Speranza”, è stata benedetta da Papa Francesco e sta compiendo una “Peregrinatio” attraverso tutte le sedi delle Misericordie italiane.

La scelta di Pozzallo non è casuale, come sottolineato dal Governatore , Angelo Gugliotta. La città è “città natale di un paladino della Pace” e, soprattutto, un luogo dove innumerevoli uomini e donne della Misericordia si sono incontrati per accogliere profughi carichi di sofferenze e dolori, ma anche di speranza e prospettive future. A Pozzallo sono state assistite mamme che hanno partorito, migranti curati anche in emergenza sanitaria, e, purtroppo, sono stati accolti anche tanti cadaveri, come nel tragico ricordo del naufragio di Sampieri del 30 settembre 2013, che costò la vita a 13 persone.

Pozzallo è stata definita un luogo di “ecumenismo operativo”, dove cristiani e musulmani hanno collaborato nell’accoglienza, costruendo una fitta rete di relazioni con Istituzioni, ONG, persone di buona volontà, servitori dello Stato e operatori dell’informazione pubblica.

L’evento avrà inizio al tramonto e sarà scandito in tre momenti: accoglienza, svolgimento e riconsegna dell’Icona, prevista intorno alle 22:30. Non sarà solo un momento prettamente cristiano, ma un appuntamento laico e inclusivo, arricchito da testimonianze, poesie, musiche, canti e balli. L’invito è a condividere questi momenti in nome dei valori universali della Vita.

Ad accogliere la Croce saranno presenti il Vescovo di Noto e tutte le autorità Civili e Militari, a testimonianza dell’importanza e del valore di questa tappa giubilare.

