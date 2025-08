Cultura e solidarietà a Modica: successo per l’evento “Amo l’Estate” dell’AVIS

Modica, 1 agosto 2025 – Un’atmosfera magica, fatta di poesia, musica e riflessioni, ha avvolto il Chiostro di Sant’Anna ieri sera, giovedì 31 luglio, per l’evento “Amo l’Estate, note e versi in una sera di luglio”. L’iniziativa, organizzata dall’AVIS Modica in collaborazione con l’Ente Liceo Convitto, ha riscosso un grande successo, unendo cultura e solidarietà.

La serata, condotta da Marisa Scivoletto, ha visto protagonisti gli attori Teresa Floridia ed Ernesto Ruta, che hanno recitato capolavori della poesia come “Estate” di Pavese, “Ode all’estate” di Neruda e “I limoni” di Montale. Le loro voci hanno rievocato i colori e i profumi della Sicilia, creando un’esperienza sensoriale e coinvolgente per il pubblico. Ad accompagnare le letture, le note delicate della chitarra di Francesco Paolino e la voce cristallina di Miriam Forgioli, che hanno reso l’atmosfera ancora più suggestiva.

L’evento non è stato solo un omaggio all’arte, ma anche un momento di riflessione su temi di attualità. Particolarmente toccante è stato il gesto simbolico del braccialetto di spago, indossato per esprimere dissenso verso gli eventi di Gaza, e la condivisione di pensieri su un rotolo di carta bianca, metafora di un’estate da vivere e ricordare.

A chiudere la serata sono intervenuti i presidenti di AVIS, Luca Hanna e Salvatore Calafiore. Luca Hanna, presidente dell’AVIS Modica, ha ringraziato tutti i partecipanti e gli artisti, sottolineando come la bellezza e la condivisione siano valori fondamentali per la missione dell’associazione. Salvatore Calafiore, presidente regionale AVIS, ha espresso la sua gioia per l’emozionante esperienza vissuta, ribadendo l’importanza della cultura come strumento di crescita per la comunità.

La cornice incantevole del Chiostro di Sant’Anna, unita al talento degli artisti e alla calorosa partecipazione del pubblico, ha fatto di “Amo l’Estate” un evento memorabile e un’importante occasione per la comunità di Modica di riscoprire il valore dell’arte come mezzo di unione e condivisione.

Salva