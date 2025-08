Comincia a concretizzarsi il potenziamento del presidio 118 a Ragusa Ibla

Ragusa – La Centrale Operativa 118 del bacino Catania-Siracusa-Ragusa, ha risposto positivamente alla richiesta avanzata dal Comune di potenziare il presidio del 118 per Ragusa Ibla da 12 ore a 24 per tutto l’anno “al fine di assicurare alla popolazione una copertura continuativa”.

“È un primo e importante passaggio, già trasmesso per competenza all’Assessorato Regionale alla Salute, da cui si attende adesso il pronunciamento definitivo – dichiara l’assessore comunale alle contrade Andrea Distefano, promotore dell’iniziativa -.

Una richiesta dettagliata, firmata dal sindaco e redatta insieme all’assessore Iacono, che nasce dalle numerose segnalazioni dei residenti e da dati concreti: la postazione 118 di Ibla è già stata riclassificata da “verde” a “gialla”, a conferma dell’aumento degli interventi e della centralità strategica del presidio. A ciò si aggiunge la distanza di oltre 12 km dal Pronto Soccorso più vicino, un fattore critico soprattutto nelle ore serali o in caso di difficoltà viarie.

Questa battaglia non è solo amministrativa, ma anche personale: nella vita sono un operatore dell’emergenza sanitaria, e so bene quanto possano essere determinanti anche pochi minuti per salvare una vita”.

“Garantire un presidio h24 a Ibla – afferma l’assessore alla Sanità, Giovanni Iacono – è un investimento in sicurezza per i residenti e per i tanti turisti che affollano il centro storico ormai in un periodo molto più lungo della tradizionale stagione estiva. Stiamo inoltre già lavorando per riportare la sede operativa dell’ambulanza nel cuore del centro storico, non appena i locali individuati saranno resi disponibili e adeguati. Questo permetterà di accorciare ulteriormente i tempi di intervento e rafforzare la presenza sanitaria nei luoghi più sensibili”.

