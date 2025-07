Il cioccolato Bonajuto conquista il Times e porta Modica tra le 16 migliori mete italiane per il food

31 Luglio 2025 – Modica e la sua storica cioccolateria, Bonajuto, tornano a far parlare di sé sul prestigioso Times. La celebre testata britannica ha inserito Modica tra le 16 migliori mete italiane per il food, celebrando in particolare il cioccolato e definendolo “Best for inventive chocolate” con l’hashtag #bonajutostyle.

Un riconoscimento che si aggiunge a una lunga serie di apprezzamenti internazionali, a conferma del valore di un prodotto che affonda le sue radici nella tradizione azteca e che, grazie alla maestria della famiglia Bonajuto, continua a evolversi mantenendo la sua autentica unicità. Il Times ha sottolineato l’originalità e la creatività che contraddistinguono la cioccolateria, capace di reinterpretare un’antica ricetta in chiave moderna senza snaturarne l’essenza.

L’inclusione di Modica in questa esclusiva lista non è solo un vanto per l’azienda, ma rappresenta anche un’importante vetrina per l’intero territorio. Il turismo enogastronomico è in continua crescita e un endorsement di tale portata da parte di un giornale influente come il Times attirerà sicuramente l’attenzione di un pubblico internazionale di foodies e viaggiatori, desiderosi di scoprire i sapori autentici e le eccellenze italiane.

Il successo di Bonajuto dimostra ancora una volta come la passione, la qualità e la capacità di innovare possano elevare un prodotto locale a icona di eccellenza, portando il nome di Modica nel mondo. Un risultato che celebra la tradizione, il gusto e l’impegno di un’intera comunità.

Salva